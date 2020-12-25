В Приморье власть и бизнес возрождают «Динамо»

В Приморье власть и бизнес возрождают «Динамо»

Сегодня, 16:45
Политика
Photo: Правительство Приморского края
Во Владивостоке состоялся пленум краевого Совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». На нем кардинально обновились руководящий состав и перспективы развития физкультуры и спорта в Приморье под всем известным сине-белым флагом.

Региональный Совет общества возглавили руководитель УМВД по Приморскому краю Олег Стефанков и начальник УФСБ России по Приморскому краю Денис Симонов. Единственным представителем делового сообщества, избранным в региональный Совет «Динамо», стал генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов. Руководство Попечительским советом общества доверено губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Одним из локомотивов возрождения былой славы «Динамо» в Приморье, безусловно, станут футболисты. Хорошие предпосылки к этому дают славные традиции приморского футбола, его огромная популярность у населения, особенно – среди молодежи, и поддержка со стороны серьезного бизнеса, к тому же разбирающегося в спорте. По мнению генерального директора АО «Терминал Астафьева» Руслана Кондратов, в структуре мощного федерального общества «Динамо» приморский футбол получит новый импульс развития. Находкинский клуб «Динамо-Океан» уже готовится к выступлению во второй лиге.

«Нам важна системная, долгосрочная работа. Чтобы у проекта было надежное, эффективное и прозрачное управление. Мы будем вкладываться в инфраструктуру клуба и будущих игроков. «Терминал Астафьева» начинает реконструкцию нижнего поля стадиона «Водник» в Находке, чтобы была возможность принимать на нем соревнования под эгидой РФС. И тогда, общими усилиями с «Динамо» и руководством региона, «Динамо-Океан» станет флагманом приморского футбола», - рассказал Руслан Кондратов.

Он с темой футбола знаком не понаслышке: ранее структуры бизнесмена взаимодействовали с владивостокским «Лучом», а летом нынешнего года АО «Терминал Астафьева» стало генеральным партнером находкинского футбольного клуба «Океан». Его руководство надеется, что совместные усилия бизнеса и властей Приморского края позволят находкинской команде уже в следующем году выступать во второй лиге чемпионата России по футболу.

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