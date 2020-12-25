В Приморье власть и бизнес возрождают «Динамо»

Одним из локомотивов возрождения былой славы «Динамо» в Приморье, безусловно, станут футболисты. Хорошие предпосылки к этому дают славные традиции приморского футбола, его огромная популярность у населения, особенно – среди молодежи, и поддержка со стороны серьезного бизнеса, к тому же разбирающегося в спорте. По мнению генерального директора АО «Терминал Астафьева» Руслана Кондратов, в структуре мощного федерального общества «Динамо» приморский футбол получит новый импульс развития. Находкинский клуб «Динамо-Океан» уже готовится к выступлению во второй лиге.