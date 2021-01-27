Изменения в Устав Приморья одобрены депутатами

«Очень положительно отношусь к изменению этих соотношений, полагаю, что депутат должен представлять интересы конкретных территорий, людей, на которых они живут. Это прямая ответственность депутата перед избирателями. Кроме того, эти изменения приближают депутатов к людям. Сами выборы — это встречи с избирателями, когда-то приятные, когда-то — напряженные, но в результате у тебя формируется понимание проблем округа, ты потом все пять лет занимаешься реализацией того, что тебе сказали. И если у тебя есть возможность глубже вникать в жизнь твоего округа, это только на пользу, — считает Владимир Хмелев.