Изменения в Устав Приморья одобрены депутатами

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края одобрели изменения в Устав Приморья. Народный избранник ЗС ПК Владимир Хмелев после заседания парламента считает, что эти изменения положительно отразятся на работе депутатского корпуса.

«Очень положительно отношусь к изменению этих соотношений, полагаю, что депутат должен представлять интересы конкретных территорий, людей, на которых они живут. Это прямая ответственность депутата перед избирателями. Кроме того, эти изменения приближают депутатов к людям. Сами выборы — это встречи с избирателями, когда-то приятные, когда-то — напряженные, но в результате у тебя формируется понимание проблем округа, ты потом все пять лет занимаешься реализацией того, что тебе сказали. И если у тебя есть возможность глубже вникать в жизнь твоего округа, это только на пользу, — считает Владимир Хмелев. Поправки предусматривают изменение соотношения депутатов Законодательного Собрания Приморского края, избранных по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Отныне 10 депутатов краевого парламента будут избираться на основе пропорциональной избирательной системы по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Приморского края, 30 депутатов — на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории Приморского края. «Судите сами. В муниципалитетах выборы депутатов любой Думы проходят только по одномандатным округам, соответственно, депутат имеет подотчетность конкретным избирателям, и в этом колоссальный плюс. Я считаю, что теперь система стала более справедливой. И она повысит ответственность депутатов перед избирателями конкретного округа», — говорит депутат. Как подчеркивают в департаменте внутренней политики Приморского края, изменения позволят, во-первых, усилить взаимосвязь депутатов и населения, во-вторых, дополнительно мотивировать региональные отделения политических партий на качественную и ответственную избирательную кампанию, а также повысить степень оперативности решения вопросов, составляющих «проблемное поле» региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter