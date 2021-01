«Схема порочная и коррупционная»: Депутаты Владивостока одобрили спорную поправку

Сегодня на заседании Думы города Владивостока большинством голосов была принята спорная поправка в МПА № 124 «Об утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде города Владивостока».

19 депутатов поддержали просьбу администрации внести в этот перечень высших чиновников, включая главу города, его замов и начальников управлений. 11 депутатов, включая справедливоросса и коммунистов выступили против. Речь о том, что до сегодняшнего дня действующий муниципальный правовой акт не позволял ни главе города, ни его заместителям взять себе муниципальную служебную квартиру, такое право было только у учителей, воспитателей детских садов, водителей муниципального транспорта и иных нуждающихся граждан в виду невысоких зарплат. «Принятием этой поправки мы открываем возможность высшим чиновникам администрации, именно тем, кто и принимает все решения о муниципальной собственности, не только брать квартиры, которых и так ждут учителя, но и приватизировать в свою пользу служебное жилье без препятствий и в приоритетном порядке. Мы такую юридическую возможность этой поправкой просто берем и предоставляем», — объяснял собравшимся коллегам депутат от «Справедливой России» Руслан Галицкий. Photo: Руслан Галицкий Было замечено, что в законе хоть и указан запрет на приватизацию служебного жилья и, в то же время в нем есть принципиально важное уточнение — муниципалитет как собственник сам принимает решения по своему усмотрению разрешать или нет приватизировать ту или иную конкретную служебную квартиру. «Схема, при которой мы даем возможность претендовать на муниципальное жилье именно тем, кто и принимает решения, от чьих подписей и зависит останется ли жилье на балансе города или станет их личной собственностью, порочная и коррупционная», - подытожил депутат Руслан Галицкий. Справедливорос обратил внимание, что если уважаемые коллеги из администрации ни в коем случае не преследуют именно такую цель как приватизация отдельных муниципальных служебных квартир тихо без огласки и в своих целях, то они не будут против того, чтобы снять сегодня этот вопрос и добавить две важные поправки, которые сделают невозможными злоупотребления. Первая поправка о том, что приватизация служебного жилья на территории Владивостока, принадлежащего муниципалитету, возможна только после снятия с квартиры статуса служебного жилья. Вторая поправка — решение о снятии статуса служебного жилья с квартир, принадлежащих муниципалитету, принимается Думой города Владивостока. «Принимать только единым пакетом. А пока нет этих поправок в одном пакете я против. Мы порождаем коррупцию и лишаем даже призрачного шанса малообеспеченных граждан получить муниципальное жилье», — сказал Галицкий.

