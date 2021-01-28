«Схема порочная и коррупционная»: Депутаты Владивостока одобрили спорную поправку

Справедливорос обратил внимание, что если уважаемые коллеги из администрации ни в коем случае не преследуют именно такую цель как приватизация отдельных муниципальных служебных квартир тихо без огласки и в своих целях, то они не будут против того, чтобы снять сегодня этот вопрос и добавить две важные поправки, которые сделают невозможными злоупотребления. Первая поправка о том, что приватизация служебного жилья на территории Владивостока, принадлежащего муниципалитету, возможна только после снятия с квартиры статуса служебного жилья. Вторая поправка — решение о снятии статуса служебного жилья с квартир, принадлежащих муниципалитету, принимается Думой города Владивостока.