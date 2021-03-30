ЦУР помог избавиться от недобросовестной УК жителям многоквартирного дома во Владивостоке

Напомним, Центр управления регионом совместно с правительством края занимается обработкой жалоб и обращений жителей Приморья. Рассказать о своей проблеме вы можете на странице @tsur25 в социальной сети ВКонтакте и @tsur_25 в Instagram. А также на своей личной странице с отметками @tsur25 (ВК) и @tsur_25 (Instagram), @primorskykray (ВК) и @primorskyadmin (Instagram). Круглосуточная система мониторинга «Инцидент Менеджмент» фиксирует сообщения о проблемах на открытых площадках в сети Интернет.