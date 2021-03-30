ЦУР помог избавиться от недобросовестной УК жителям многоквартирного дома во Владивостоке

ЦУР помог избавиться от недобросовестной УК жителям многоквартирного дома во Владивостоке

Сегодня, 18:21
Политика
Фото: Золотой Рог
Управляющая компания ООО «Комплекс коммунальных услуг» составила «липовый» протокол общего собрания и не давала многоквартирному дому во Владивостоке по улице Зои Космодемьянской,14 уйти под управление ООО «УК Регион-ЖКХ».

В ситуацию вмешался губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В социальные сети главы региона написали горожане. В своем обращении они просили разобраться с управляющей компанией «ККУ» и помочь ее сменить, так как она не занимается благоустройством МКД, да и вообще ничем не занимается в отношении дома по улице Зои Космодемьянской, 14.

Центр управления регионом и правительство Приморья зафиксировали обращение и передали в государственную жилищную инспекцию Приморского края. ГЖИ провела проверку, в результате которой дом передали под управление «Регион-ЖКХ».

Собственники остались довольны и поблагодарили правительство и ЦУР.

Напомним, Центр управления регионом совместно с правительством края занимается обработкой жалоб и обращений жителей Приморья. Рассказать о своей проблеме вы можете на странице @tsur25 в социальной сети ВКонтакте и @tsur_25 в Instagram. А также на своей личной странице с отметками @tsur25 (ВК) и @tsur_25 (Instagram), @primorskykray (ВК) и @primorskyadmin (Instagram). Круглосуточная система мониторинга «Инцидент Менеджмент» фиксирует сообщения о проблемах на открытых площадках в сети Интернет.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы