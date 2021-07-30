Один год вместо двадцати: жителям Первомайки сократят срок ожидания капремонта

Один год вместо двадцати: жителям Первомайки сократят срок ожидания капремонта
Один год вместо двадцати: жителям Первомайки сократят срок ожидания капремонта
Сегодня, 10:18Политика
Жителям Первомайского района помогут сократить сроки ожидания капитального ремонта многоквартирных домов. Депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков обсудил проблему с врио генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Михаилом Клепцовым.

Жителям Первомайского района помогут сократить сроки ожидания капитального ремонта многоквартирных домов. Депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков обсудил проблему с врио генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Михаилом Клепцовым.

По закону о капремонте, жители многих многоквартирных домов вынуждены ждать старта ремонтных работ десятилетиями. Большинство это, естественно, не устраивает.

«На встрече решили, что я подготовлю полный перечень домов, которые необходимо «передвинуть» в программе ремонта. Надеюсь, что нам удастся добиться того, что дома в Первомайском районе начнут ремонтировать не в 2030-2040 годах, а уже в ближайшие пару лет», — сказал Дмитрий Новиков.

На днях депутат встретился с активом дома на улице Борисенко 17а. Жильцов беспокоит, что некоторые из них рискуют вовсе не дождаться ремонта дома, а ведь деньги за него приходится платить уже сейчас. И этот пример — лишь один из множества.

Депутат Дмитрий Новиков представляет в Законодательном Собрании интересы жителей Первомайского района, который входит во второй избирательный округ. Аналитики консалтингового центра «Expert Group» признали его самым эффективным парламентарием текущего созыва ЗС ПК. Новикову удалось набрать максимальный балл по всем показателям: медиактивность, способность влиять на региональные политические процессы, выполнение представительских функций и законотворческая деятельность.

Отметим, активная кампания по выдвижению кандидатов на 2-м округе продолжается. Партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" представит Виталий Башко. Он родился в 1987 году во Владивостоке. Работает генеральным директором ООО "Твой терминал". Галина Морозова представляет партию пенсионеров. Она родилась в 1951 году во Владивостоке. В 1985-м выпустилась из заочного техникума Министерства Заготовок РСФСР. Сейчас - на пенсии.

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Приморский край
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