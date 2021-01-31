В пик активности на центральной площади Владивостока было не более 70 человек митингующих

В пик активности на центральной площади Владивостока было не более 70 человек митингующих

Сегодня, 13:35
Политика
Photo: камера видеонаблюдения
Все началось с журналистов на площади и закончилось ими же — час спустя на центральной площади практически никого не осталось. Наиболее активная часть участников несанкционированной акции пытается найти другие локации, но пока единого мнения нет.

В центре Владивостока в полдень собралось не более 150 человек — это была наиболее активная часть несанкционированной акции. Причем, по словам очевидцев, большая часть участников составляли представители прессы и правоохранительных органов.

По оперативным данным, акция прошла только во Владивостоке, из других городов данных о проведении мероприятия не поступало.

«В момент проведения акции не было отчётливого ядра митингующих, которые высказывали бы слоганы или призывающие к чему-либо. На фоне стоящих людей на остановках и проходящих мимо в целом было сложно отличить участника акции от протестующего», — пишет Телеграмм-канал «Эксперты Приморского края».

На протяжение всего митинга, полиция предупреждала людей о последствиях участия в несанкционированной акции.

«Картинка значительно отличалась от событий 23 января. На этот раз превентивную функцию выполнила картинка с силовиками, которые прибыли в город ещё в пятницу, 29 января», — пишут в телеграмм-канале «Эксперты Приморского края».

Параллельно власти региона попытались предоставить хоть какую-то альтернативу для протестно-настроенной аудитории: площадки для дискуссий, бесплатные показы кинофильмов.

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