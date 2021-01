Желание выйти сегодня на митинг у сторонников Навального резко улетучилось. Из всех желающих оказаться на центральной улице Владивостока, вышли на площадь лишь единицы.

Кто-то считает, что малое количество людей в центре города связано с погодой, а кого-то напугали бойцы ОМОН, которые на днях провели учения по отражению провокаций на несанкционированных митингах. Так, по состоянию на 11.50 на площади Владивостока наблюдалось всего несколько десятков людей. Из-за их рассредоточенности по территории было невозможно понять, гуляют ли люди или действительно пришли на митинг. Сотрудники полиции предупреждали граждан об ответственности, которая грозит за участие в несогласованном митинге. Кто-то все же выкрикивал какие-то лозунги. В свою очередь, участники акции протеста, в своих мессенджерах пишут о том, что людей мало, холодно на улице и смысла митинговать уже нет. Кто-то пошел домой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter