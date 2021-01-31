«Что за площадь без митингующих» — акция в поддержку Навального во Владивостоке сорвалась

«Что за площадь без митингующих» — акция в поддержку Навального во Владивостоке сорвалась

Сегодня, 11:59
Политика
Желание выйти сегодня на митинг у сторонников Навального резко улетучилось. Из всех желающих оказаться на центральной улице Владивостока, вышли на площадь лишь единицы.

Кто-то считает, что малое количество людей в центре города связано с погодой, а кого-то напугали бойцы ОМОН, которые на днях провели учения по отражению провокаций на несанкционированных митингах.

Так, по состоянию на 11.50 на площади Владивостока наблюдалось всего несколько десятков людей. Из-за их рассредоточенности по территории было невозможно понять, гуляют ли люди или действительно пришли на митинг.

Сотрудники полиции предупреждали граждан об ответственности, которая грозит за участие в несогласованном митинге.

Кто-то все же выкрикивал какие-то лозунги.

В свою очередь, участники акции протеста, в своих мессенджерах пишут о том, что людей мало, холодно на улице и смысла митинговать уже нет. Кто-то пошел домой

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