Кто-то считает, что малое количество людей в центре города связано с погодой, а кого-то напугали бойцы ОМОН, которые на днях провели учения по отражению провокаций на несанкционированных митингах.
Так, по состоянию на 11.50 на площади Владивостока наблюдалось всего несколько десятков людей. Из-за их рассредоточенности по территории было невозможно понять, гуляют ли люди или действительно пришли на митинг.
Сотрудники полиции предупреждали граждан об ответственности, которая грозит за участие в несогласованном митинге.
Кто-то все же выкрикивал какие-то лозунги.
В свою очередь, участники акции протеста, в своих мессенджерах пишут о том, что людей мало, холодно на улице и смысла митинговать уже нет. Кто-то пошел домой