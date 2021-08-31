Депутат Игорь Чемерис принял в наказ благоустройство ДК «Индустрия» и близлежащей к нему территории

В нём занимаются более 40 женщин различного возраста.
Ранее руководитель коллектива передала депутату Игорю Чемерису наказ –обустроить площадку перед ДК «Индустрия». На ней в летнее время проходят занятия танцевального коллектива: асфальтовое покрытие неровное, частично разрушено и небезопасно.
Кроме того, здание и инфраструктура самого ДК «Индустрия» нуждаются в ремонте: фасад, оконные конструкции, внутренние помещения — в том числе и те, где в различных секциях и клубах занимаются творчеством почти 400 человек всех возрастов.
Депутат Игорь Чемерис отметил, что к ремонту ДК и обустройству площадки перед ним — необходим комплексный подход. Предстоит провести экспертизу, спланировать ремонтные работы, и затем внести их в муниципальную программу по благоустройству. Этот вопрос депутат в ближайшее время обсудит с главой АГО Вячеславом Квоном и специалистами администрации — тогда ремонтные работы можно будет предусмотреть в бюджете 2022 года.
Кроме того, отвечая на вопросы участниц танцевального коллектива, Игорь Чемерис отметил: «По ранее принятому наказу жителей улицы Стрельникова, которые обращались с просьбой о замене автобусной остановки, установке светофоров и освещения возле пешеходного перехода — уже есть решение. Эти работы запланированы на следующий год».