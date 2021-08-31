Депутат Игорь Чемерис принял в наказ благоустройство ДК «Индустрия» и близлежащей к нему территории

Депутат Игорь Чемерис отметил, что к ремонту ДК и обустройству площадки перед ним — необходим комплексный подход. Предстоит провести экспертизу, спланировать ремонтные работы, и затем внести их в муниципальную программу по благоустройству. Этот вопрос депутат в ближайшее время обсудит с главой АГО Вячеславом Квоном и специалистами администрации — тогда ремонтные работы можно будет предусмотреть в бюджете 2022 года.