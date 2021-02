Год науки может пройти в Приморье в федеральном формате

Приоритетные события, которые будут тиражироваться в регионах, войдут в основу плана мероприятий Года науки. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на втором заседании президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий, которым объявлен 2021 год.

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее — повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача — отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые», — сказал Чернышенко. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в свою очередь предложил организовать в регионах пространства науки и технологий, представляющие возможности и успехи научно-промышленных кластеров на местах. «Год науки и технологий предоставляет хорошую возможность создания устойчивых каналов трансфера научных открытий в технологические решения. В этой связи одной из целей мероприятий является организация крупных площадок для эффективных контактов промышленников и ученых, добившихся определенных успехов в продвижении своих открытий в сферу технологий», — заметил глава РАН. По мнению кандидата политических наук, доцента Департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ, члена Российского общества политологов (РОП) Петра Самойленко, распространение научных мероприятий федерального формата в регионы — идея позитивная. Дальний Восток вообще и Приморский край в частности нуждаются в привлечении внимания к собственной научной и деловой повестке, поскольку цели активного развития ДФО еще не достигнуты. Высшие учебные заведения Дальнего Востока заинтересованы в еще большем привлечении иностранных студентов, расширении сотрудничества с вузами АТР. Создание в том числе научного комплексного подхода к системе образования на Дальнем Востоке России в этом смысле очень хорошо взаимосвязана с восточным вектором, которого сегодня придерживается наша страна. Безусловно, большое значение будут иметь результаты тех мероприятий федерального формата, которые будут заявлены на местах, в данном случае идет речь и о выводах классической науки, и о практических результатах — привлечение иностранных инвесторов, которые заинтересуются нашим научным потенциалом, идеями расширения гуманитарного сотрудничества со странами АТР. Петр Самойленко полагает, что данные научные мероприятия просто обязаны быть практикоориентированными. Он надеется, что так и будет. К слову, уже сейчас в Минобрнауки поступило более 8 тыс. предложений относительно проведения научных мероприятий и их концепции от российских исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. Все инициативы прорабатываются. Основная часть плана будет включать в себя около 70 главных федеральных мероприятий, из которых 60% составят различные форумы, выставки, научно-практические конференции международного, всероссийского и регионального уровней. Предполагается, что вовлеченность аудиторий в онлайн- и офлайн-форматы составит не менее 50 млн человек.

