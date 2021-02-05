Год науки может пройти в Приморье в федеральном формате

По мнению кандидата политических наук, доцента Департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ, члена Российского общества политологов (РОП) Петра Самойленко, распространение научных мероприятий федерального формата в регионы — идея позитивная. Дальний Восток вообще и Приморский край в частности нуждаются в привлечении внимания к собственной научной и деловой повестке, поскольку цели активного развития ДФО еще не достигнуты. Высшие учебные заведения Дальнего Востока заинтересованы в еще большем привлечении иностранных студентов, расширении сотрудничества с вузами АТР. Создание в том числе научного комплексного подхода к системе образования на Дальнем Востоке России в этом смысле очень хорошо взаимосвязана с восточным вектором, которого сегодня придерживается наша страна. Безусловно, большое значение будут иметь результаты тех мероприятий федерального формата, которые будут заявлены на местах, в данном случае идет речь и о выводах классической науки, и о практических результатах — привлечение иностранных инвесторов, которые заинтересуются нашим научным потенциалом, идеями расширения гуманитарного сотрудничества со странами АТР. Петр Самойленко полагает, что данные научные мероприятия просто обязаны быть практикоориентированными. Он надеется, что так и будет.