«Лицей» от «Ростелекома» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы

Цифровой образовательный сервис «Лицей» запускает акцию «1+1». С 6 по 8 марта второй месяц обучения идет в подарок при оформлении подписки на месяц. В подписку входят весь образовательный и развивающий контент с 1-го по 11-й класс, а также специальный курс профориентации для старшеклассников.

«Лицей» от «Ростелекома» — настоящий помощник школьника в обучении. В сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Программа «Лицея» соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. «Сервис „Ростелеком Лицей“ — достойная современная альтернатива репетиторам. Благодаря цифровым технологиям школьники могут не только повторять предметы школьной программы, но и узнавать что-то новое и интересное без привязки к времени, месту, определенному преподавателю. С июля по декабрь 2020 года количество абонентов Приморского края, которые подключили сервис, выросло почти в 2,5 раз», — отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезный раздел «Развивающие курсы». В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки. «Лицей» также помогает школьникам определиться с будущей профессией. В специальном курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные современные профессии: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Слушатели узнают, как ответственно подойти к выбору профессии, и смогут понять, кем они хотят стать в будущем. После окончания акции можно будет продлить подписку на весь контент «Лицея» за 199 рублей в месяц. Подробнее об акции на сайте www.rt.ru/lc. Досье «Золотого Рога» ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter