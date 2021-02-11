Если вы предпочитаете мюзиклы, то праздничный вечер можно провести за просмотром «Ла-Ла Лэнда», «Хоть раз в жизни», «Девушек из Рошфора» или «Шербургских зонтиков». Последняя картина — это музыкальная мелодрама про автомеханика и его возлюбленную, работающую в семейном галантерейном магазине. Главные роли в ней исполняют Катрин Денев и Нино Кастельнуово.