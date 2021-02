Как сообщили газете «золотой Рог» в департаменте внешних коммуникаций «Ростелекома», до 14 февраля в видеосервисе Wink открыт бесплатный доступ к фильмам из подборки «Включайте романтику». В рамках акции, приуроченной к Дню святого Валентина, зритель может посмотреть романтические кинопроизведения и сериалы.

День всех влюбленных — отличный повод устроить киномарафон из трогательных картин, относящихся к классике мирового кинематографа. Начать можно, например, с «Римских каникул», которые внесены в американский Национальный реестр фильмов, «имеющих особое культурное, историческое или эстетическое значение». Юная принцесса Анна, прибывающая в Рим, знакомится с журналистом Джо, и проводит с ним сутки, гуляя по городу как обычная девушка. Если вы предпочитаете мюзиклы, то праздничный вечер можно провести за просмотром «Ла-Ла Лэнда», «Хоть раз в жизни», «Девушек из Рошфора» или «Шербургских зонтиков». Последняя картина — это музыкальная мелодрама про автомеханика и его возлюбленную, работающую в семейном галантерейном магазине. Главные роли в ней исполняют Катрин Денев и Нино Кастельнуово. Фильмы о первой любви — отдельная категория историй о героях, впервые столкнувшихся с большим чувством. «Спеши любить», «Дорогой Джон», «Королевство полной луны», «Лучшее во мне» и другие произведения наверняка заставят зрителя вспомнить и о своих подростковых переживаниях. Романтическую коллекцию можно смотреть бесплатно всем пользователям Wink. Новым подписчикам для доступа необходимо пройти по ссылке: wink.rt.ru/love, нажать «Выбрать фильм» и зарегистрироваться в видеосервисе. Для действующих пользователей платформы акция тоже действительна. «Одним из преимуществ видеосервиса Wink является разнообразие тематических подборок. „Комедии про мам“, „Политические сериалы“, „Лучшие фильмы режиссера и сценариста Стивена Содерберга“ — с такими подсказками зрителю становится намного проще ответить для себя на вопрос „Что посмотреть сегодня?“. К предстоящему Дню святого Валентина тоже появилась соответствующая подборка. Она пригодится всем, кто планирует в преддверии праздника устроить просмотр романтических фильмов», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. Wink — это цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера. Полные условия акции доступны на сайте: https://wink.rt.ru/love.

