«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее

Более 100 работ заявили региональные журналисты и блогеры на спецноминацию «Цифровой регион» ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома». Номинация объединяет материалы о цифровизации разных сторон жизнедеятельности регионов и городов.

«На специальную номинацию мы ждем работы о цифровых сервисах и решениях, которые помогают повышать безопасность и качество жизни в регионах. Таких сервисов с каждым днем становится больше, в том числе благодаря работе „Ростелекома“. Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, фотовидеофиксация соблюдения правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки, цифровизация обращения отходов — этот список можно продолжать очень долго. Нас радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят свой вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы людей», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» и представитель федерального жюри конкурса Игорь Зимин. Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 10-й раз. Стратегический партнер конкурса — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером выступает АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку проекту оказывает Группа «Интерфакс». На конкурс принимаются работы, посвященные новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Свои материалы конкурсанты могут заявить в основные номинации — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа» — и специальные — «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома». Прием заявок завершится 31 марта. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса — www.smi.rt.ru.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter