Приморцам предлагают более 60 тысяч рабочих мест для трудоустройства

В 2021 году банк вакансий Приморского края пополнился 30 тысячами вакансий. Большинство из них — рабочие специальности — потребность в них остаётся самой высокой. В правительстве региона рассказали, что некоторые профессии соискатели могут бесплатно по направлению от центра занятости.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края сообщили, что большая часть свободных мест, о которых заявили работодатели, по-прежнему предусмотрена для специалистов рабочих профессий. «На долю этих специальностей сейчас приходится более 70% всех предложений рынка труда региона», — отметили в министерстве. Специалисты напомнили, что, если самостоятельный поиск работы затягивается, есть смысл обратиться в службу занятости Приморья. Сотрудники центра предлагают разные формы трудоустройства, в числе которых — участие в общественных и временных работах. Для находящихся в поиске граждан будут организованы ярмарки вакансий, где можно подобрать работу в короткие сроки. Кроме того, центр занятости предоставляет новую услугу — помощь в составлении брендированного резюме. Гражданин, обратившийся за услугой, в результате получает не только профессионально составленное резюме, но и список подходящих вакансий для более эффективного поиска работы. Еще одна услуга ведомства, которая помогает безработным гражданам в трудоустройстве, — организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. «В списке приморцев, которые могут пройти обучение, кроме безработных, находятся граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет», — отметили специалисты.

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