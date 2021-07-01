Новую школу в приморской Воздвиженке построят за два года

Новую школу в селе Воздвиженка Уссурийского ГО Приморского края планируют построить в течение двух лет. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко после «Прямой линии» с президентом РФ.

Вопрос о строительстве нового образовательного учреждения задали Владимиру Путину неравнодушные жители села Воздвиженка. «В конце прошлого учебного года в нашей школе в старом корпусе произошло обрушение перегородки. Корпусу уже около полувека. В другом корпусе места мало, стесненные условия, будем учиться в две смены. Помогите нам построить школу новую, современную», — сказали граждане. Путин выслушал жителей и поддержал их инициативу. «У вас должна быть построена именно новая школа. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе на строительство и на капитальные ремонты. Программа практически сверстана и будет осуществлена. Нужно, чтобы руководители вашего региона сделали соответствующие заявки. Мы вам обязательно поможем», — сказал президент. Губернатор Приморья заявил, что при поддержке министерства просвещения, новая школа будет построена в ближайшее время. «Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Мы будем строить новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет», — сказал Кожемяко. В министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики заявили, что из федерального бюджета выделят дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках реализуемой в регионе программы развития центров экономического роста. Глава минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что до 200 миллионов рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке. В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты в аварийном состоянии, такие как в селе Воздвиженка в Приморском крае. Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля 2021 года в средней школе № 1 села Воздвиженка во внутреннем помещении старого корпуса здания 1953 года постройки упала одна из стен. Детей временно перевели на «удалёнку», с 13 мая они вернулись на очное обучение в другом корпусе.

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