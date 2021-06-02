Центр занятости: спрос на строителей в Приморье остаётся стабильно высоким

«Но, в то же время, необходимо отметить, что 100% доступных вакансий в строительном направлении не могут быть заполнены только соискателями, прошедшими курсовую подготовку по направлению центра занятости. Остается достаточное количество рабочих мест, доступных для заполнения только гражданам с практическим опытом работы», — рассказала заместитель начальника отдела кадрового отраслевого обеспечения ПЦЗН Наталья Гнатюк.