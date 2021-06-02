Во Владивостоке началось строительство школы на 1275 мест в районе Патрокл

1 июня во Владивостоке началось строительство современной школы на 1275 мест на улице Басаргина, 2 в микрорайоне Патрокл. По словам специалистов администрации приморской столицы, школа будет готова в 2022 году, а в данный момент на участке идут подготовительные работы.

Кроме учебных классов, в образовательном учреждении построят два спортзала, бассейн, библиотеку и кинотеатр. Кроме того, на крыше установят эксплуатируемую кровлю, которая удобнее и проще в обслуживании. «Мы поставили перед собой задачу — построить лучшую школу на Дальнем Востоке. Проект приоритетный, поэтому будем уделять ему самое пристальное внимание», — рассказал и. о. главы Владивостока Константин Шестаков. Эксперты отметили, что проект школы разработан с учётом видовых характеристик и рельефа участка — это позволит минимизировать перемещение земляных масс и сократить время подготовки к строительству. На строительство объекта выделено 1, 9 миллиарда рублей. Кроме того, в микрорайоне Патрокл продолжается строительство второго детского сада — работы идут с опережением графика. В данный момент на строительной площадке завершились фасадные работы, прокладка внутренних инженерных сетей. В данный момент идёт внутренняя отделка помещений. Детский сад рассчитан на 240 мест, сдать объект планируют в ноябре текущего года. Стоит отметить, что недавно завершилось строительство детского сада на улице Сочинской. В каждой группе для малышей оборудовали игровые комнаты и спальни, буфеты, раздевалки, туалеты. Также в здании обустроили музыкальный и спортивный залы, пищеблок и все необходимые технические помещения. Уже летом он будет готов принять 240 ребят, в том числе и в три ясельные группы.

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