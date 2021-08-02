Из-за надвигающейся непогоды в Приморье вводят режим повышенной готовности

Из-за надвигающейся непогоды в Приморье вводят режим повышенной готовности
Из-за надвигающейся непогоды в Приморье вводят режим повышенной готовности
Сегодня, 14:36ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Из-за угрозы мощного циклона в Приморье введут режим повышенной готовности. Об этом решении объявил губернатор региона Олег Кожемяко во время совещания с главами муниципалитетов.

4 августа в крае ожидается сильное ухудшение погоды — по словам синоптиков, возможны ливни и сильный ветер. Пик непогоды, по данным Примгидромета придётся на 7–8 августа. В этой связи, в регионе решено ввести режим повышенной готовности.

«Уже сейчас нужно усилить аварийные бригады, определить дополнительную технику и оборудование для оперативного устранения обрывов электролиний, быстрого реагирования на подмывы мостов и дорог», — сказал глава региона.

Особое внимание специалисты уделяют подготовке к возможной эвакуации отдыхающих с прибрежных зон, оказанию необходимой помощи и, при необходимости, развертыванию пунктов временного размещения.

По данным специалистов Примгидромета, во вторник, 3 августа, синоптическая ситуация в Приморье начнёт меняться — с запада придут атмосферные фронты, местами начнутся дожди.

4 августа, в четверг, атмосферные фронты будут смещаться над Приморским краем, дожди охватят большую территорию, их интенсивность увеличится. Ночная температура останется прежней, а дневная понизится на 1-5 градусов.

Во Владивостоке 3 августа ожидается дождь и сильный ветер. 4 августа в дальневосточной столице дожди усилятся на короткое время, после чего прекратятся. Ветер утихнет, температура повысится до +28 градусов.

Сюжеты:
Приморский край
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