В школах Владивостока введут электронные пропуска

По словам главы города Константина Шестакова, охране учебного заведения будет доступно фото школьника или его родителей. Это позволит избежать случаев, когда по одному пропуску проходят сразу несколько человек. Вместе с турникетами будут установлены камеры видеонаблюдения. Доступ к данным с них получат как охрана заведения, так и сотрудники МВД. Записи будут храниться в течение 30 дней.