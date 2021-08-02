В школах Владивостока введут электронные пропуска

В школах Владивостока введут электронные пропуска
В школах Владивостока введут электронные пропуска
Сегодня, 12:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Доступ в школы Владивостока будет осуществляться по электронным пропускам. Также будет установлено видеонаблюдение.

«Эти меры сделают образовательное пространство более безопасным. Установка турникетов начнется в ближайшее время», — сообщил мэр Константин Шестаков.

По словам главы города Константина Шестакова, охране учебного заведения будет доступно фото школьника или его родителей. Это позволит избежать случаев, когда по одному пропуску проходят сразу несколько человек. Вместе с турникетами будут установлены камеры видеонаблюдения. Доступ к данным с них получат как охрана заведения, так и сотрудники МВД. Записи будут храниться в течение 30 дней.

Система электронных пропусков касается не только школьников и их родителей, но и персонала учебного заведения.

В регионе идет внедрение информационной системы «Цифровое Приморье». В планах властей создание единого цифрового портала. С его помощью местные жители смогут оплачивать транспорт и ЖКХ, пользоваться льготами и принимать участие в управлении городом.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокцифровизацияшколабезопасностьПриморье
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