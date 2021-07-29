«Уроки цифры» проведут для 50 тысяч приморских школьников

«Уроки цифры» проведут для 50 тысяч приморских школьников
«Уроки цифры» проведут для 50 тысяч приморских школьников
Сегодня, 16:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Стало известно, что после летних каникул, в школах Приморского края пройдёт ещё больше открытых уроков. Так, для школьников региона откроют «Уроки цифры», во время которых ребята смогут поближе познакомиться с профессиями IT-индустрии.

Преподавать цифровые уроки будут специалисты из ведущих IT-компаний Приморского края — они поделятся своими знаниями и опытом, а также расскажут о самых востребованных навыках, направлениях и профессиях в сфере IT.

В министерстве цифрового развития и связи Приморья рассказали, что «Уроки цифры» смогут посетить более 50 тысяч школьников.

«После летних каникул количество уроков увеличится. Всего до конца года в образовательных учреждениях края будет проведено 255 „уроков цифры“», — сообщили специалисты ведомства.

Стоит отметить, что уроки организованы в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и государственной программы «Информационное общество» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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