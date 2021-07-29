«Уроки цифры» проведут для 50 тысяч приморских школьников

Преподавать цифровые уроки будут специалисты из ведущих IT-компаний Приморского края — они поделятся своими знаниями и опытом, а также расскажут о самых востребованных навыках, направлениях и профессиях в сфере IT.
В министерстве цифрового развития и связи Приморья рассказали, что «Уроки цифры» смогут посетить более 50 тысяч школьников.
«После летних каникул количество уроков увеличится. Всего до конца года в образовательных учреждениях края будет проведено 255 „уроков цифры“», — сообщили специалисты ведомства.
Стоит отметить, что уроки организованы в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и государственной программы «Информационное общество» на 2020–2027 годы.