Школьников Приморья ждут на осенних программах по ИЗО в «Сириусе»

Школьников Приморья ждут на осенних программах по ИЗО в «Сириусе»
Школьников Приморья ждут на осенних программах по ИЗО в «Сириусе»
Сегодня, 17:59ОбществоФото: Ася Дугнист / Медиахолдинг 1Mi
Школьников Приморского края зовут на интенсивы по изобразительному искусству в центр «Сириус», который находится в Сочи. Чтобы овладеть уникальными навыками и получить знания в сферах живописи, архитектуры и скульптуры от лучших преподавателей России, нужно будет пройти отбор.

В краевом минобразования сообщили, что к участию приглашаются, как учащиеся, так и выпускники любых образовательных учреждений с художественной специализацией. Заявиться на отбор могут дети от 12 до 17 лет.

По словам специалистов, процесс обучения стартует 1 октября и завершится чуть позже, чем через три недели — 24 октября. Детям будут доступны мастер-классы по специальности, «умный» досуг и даже оздоровительные процедуры. Также дети смогут встретиться с профессионалами своего дела.

До 3 августа идет прием заявок на образовательные программы «Основы анималистической скульптуры» и «Основы многослойной акварельной живописи». До 14 августа можно заявиться на программу «Искусство архитектуры».

Более подробно об участии в осенних программах «Сириуса» можно узнать на официальном сайте.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, в Приморье уже стартовала акция «Помоги собраться в школу». Ежегодное, уже традиционное, мероприятие призвано помочь семьям с детьми, которые попали в затруднительную жизненную ситуацию. Неравнодушные горожане, предприниматели и организации делают финансовые или материальные пожертвования, чтобы помочь детям, которые в этом нуждаются, собраться в школу.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
детишколаПриморьеобучениеискусство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы