Школьников Приморья ждут на осенних программах по ИЗО в «Сириусе»

Школьников Приморского края зовут на интенсивы по изобразительному искусству в центр «Сириус», который находится в Сочи. Чтобы овладеть уникальными навыками и получить знания в сферах живописи, архитектуры и скульптуры от лучших преподавателей России, нужно будет пройти отбор.

В краевом минобразования сообщили, что к участию приглашаются, как учащиеся, так и выпускники любых образовательных учреждений с художественной специализацией. Заявиться на отбор могут дети от 12 до 17 лет. По словам специалистов, процесс обучения стартует 1 октября и завершится чуть позже, чем через три недели — 24 октября. Детям будут доступны мастер-классы по специальности, «умный» досуг и даже оздоровительные процедуры. Также дети смогут встретиться с профессионалами своего дела. До 3 августа идет прием заявок на образовательные программы «Основы анималистической скульптуры» и «Основы многослойной акварельной живописи». До 14 августа можно заявиться на программу «Искусство архитектуры». Более подробно об участии в осенних программах «Сириуса» можно узнать на официальном сайте. Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Кстати, в Приморье уже стартовала акция «Помоги собраться в школу». Ежегодное, уже традиционное, мероприятие призвано помочь семьям с детьми, которые попали в затруднительную жизненную ситуацию. Неравнодушные горожане, предприниматели и организации делают финансовые или материальные пожертвования, чтобы помочь детям, которые в этом нуждаются, собраться в школу.

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