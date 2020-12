Совсем скоро жителей острова Русский будут перевозить новые катер и катамаран, построенные в Приморье

Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в процессе ликвидации ЧС в Приморском крае были сделаны некоторые выводы.

Так, губернатор заявил, что в скором времени в регионе появятся новые суда ледового класса, которые будут перевозить людей с острова Русский на материк. «Мы будем заказывать строительство еще одного парома ледового класса и еще одного катамарана с небольшим ледовым классом. Для Владивостока это жизненно важно и это дело откладывать в дальний ящик мы не будем», - сказал губернатор. Также он подчеркнул, что строить суда будут местные судоверфи. У них для этого есть все возможности. «Я думаю, что они будут построены на наших приморских верфях. У нас есть завод «Звезда», находкинский судоремонт и «Восточная верфь» строит корабли сейчас. Поэтому мы можем построить своими мощностями», - отметил Кожемяко. Напомним, что из-за прошедшего в Приморье ледового шторма на вантах моста на остров Русский появилась толстая корка льда, которая со временем стала падать на проезжую часть. Чтобы избежать катастрофы мост был перекрыт, а к расчистке привлекли спасателей МЧС и альпинистов. Сейчас доставка островитян в город осуществляется паромами и судами ТОФ. Отметим, что специалисты отмечают, что для полного устранения последствий стихии понадобится несколько месяцев. Политологи заявляют, что факт того, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал интервью ТАСС, дает понять, что в данный момент его поддерживает федеральная власть. Отметим, что в условиях введенного режима ЧС правительство региона использовало все эффективные методы из всех возможно существующих, чтобы как можно скорее вернуть людям свет, воду и отопление. Этот факт признают федеральные власти.

