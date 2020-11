Да будет свет: электроэнергия вернулась в дома жителей острова Русский

В посёлках на острове Русский идёт активная работа по восстановлению электроэнергии. В нескольких населённых пунктах острова уже появился свет.

Как рассказали в правительстве Приморского края, Олег Кожемяко сообщил о том, что в Парисе, Мелководном и Новике свет уже дали. Также электричество дали в жилые дома Аякса. Электроснабжение появилось у 1,5 тысячах потребителей. Отметим, что в субботу глава Приморья находится на острове Русский, лично контролируя вопрос с восстановлением электричества на территории острова и работ, связанных с этим. «Дать свет, тепло в домах жителей края после прошедшего недавно циклона — наша первостепенная задача. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить ее в кратчайшие сроки», — резюмировал губернатор.

