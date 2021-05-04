Мы тебя так долго ждали
С инициативой создания такого важного документа выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он неоднократно в своих заявлениях подчеркивал, как важно, чтобы в регионе был закон, способный финансово поддержать семьи, воспитывающие трех и более родных или приемных детей.
«Закон о многодетных семьях включает в себя льготы и выплаты многодетным семьям, в том числе предоставление бесплатного жилья гражданам, которые воспитывают 5 и больше детей. Нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться. Забота о таких семьях и обо всех жителях Приморского края — наша общая задача», — говорил тогда, рассказывая о деталях закона, Олег Николаевич.
Отметим, что о необходимости разработки региональной программы поддержки семьи, материнства и детства представители общественных организаций — Приморских региональных отделений «Матерей России», «Совета многодетных родителей» и «Ассоциации приемных семей Приморского края» — говорили несколько лет, но безуспешно. Услышал чаяния приморцев Олег Кожемяко.
Инициативу губернатора поддержали депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Закон был принят оперативно и существенно увеличил число многодетных семей, которые смогут получить помощь из краевого бюджета.
Кроме того, были введены новые виды поддержки — компенсация расходов по оплате жилого помещения в размере 50% и оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 100%.
В законе сохранены принятые ранее меры поддержки. В их числе: компенсация за проезд, приобретение лекарств, школьно-письменных принадлежностей, посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, парков культуры и отдыха, а также выставок и экспозиций, компенсация расходов на приобретение школьной и спортивной формы, обуви.
Также по закону многодетным семьям в Приморье предоставляются следующие меры поддержки: региональный материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей); ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей; социальная выплата на приобретение жилого помещения семьям, в которой родились одновременно трое и более детей.
Льготы есть, умейте пользоваться
Итак, с осени 2018 года в Приморье многодетные семьи защищены и получают помощь согласно единой программе. В этом году на меры социальной поддержки семей с детьми предусмотрено 11,2 миллиарда рублей. Выплаты и компенсации, положенные по закону, получают более 8 тысяч семей.
На портале www.soctrud.primorsky.ru в «Социальном справочнике» перечислено несколько десятков видов помощи семьям с тремя и более детьми. Чтобы воспользоваться ими, нужно предоставить пакет документов. Какой — подскажут в МФЦ.
Вообще поход в МФЦ — то, с чего следует начинать путь получения социальной поддержки. Здесь вас обязательно проконсультируют и все подскажут.
Показательно, что закон о социальной поддержке многодетных семей действительно работает, мало того — в нем постоянно появляются дополнительные меры помощи.
Так, с 2019 года многодетным семьям полагается компенсация расходов в размере 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсация расходов в размере 100% на оплату взноса на капитальный ремонт.
Действуют компенсационные выплаты для многодетных семей на подготовку детей к новому учебному году. В министерстве труда и социальной политики края поясняют, что компенсировать затраты родители могут в течение всего года.
Размер краевой единовременной выплаты — 5 тысяч рублей на каждого школьника в многодетной семье. Ее семьи могут потратить в несколько визитов в магазин, а могут сделать все необходимые покупки в один день.
Кроме выплаты в 5 тысяч рублей, на каждого ребенка школьного возраста многодетной семье предоставляется выплата в 2,5 тысячи рублей. Ее также можно использовать на школьно-письменные принадлежности и другие нужды детей.
— В 2020 году компенсационную выплату в 5 тысяч рублей получили более четырех тысяч многодетных семей Приморья. В текущем году на эти цели запланировано 17 миллионов рублей, — сообщили в министерстве труда и социальной политики края.
Есть и такая форма помощи: семьи с тремя и более детьми, в которых младший ребенок не достиг 18-летнего возраста, могут воспользоваться скидкой при поездке по России на поезде. Акция действует с 1 июня по 31 августа. За это время многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» со скидкой 20%.
При этом предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.
Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, нужно зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.
В министерстве труда и социальной политики Приморского края подчеркивают: каждый год закон дополняется новыми льготами и выплатами. В сентябре 2019 года были внесены изменения, позволяющие компенсировать расходы на занятия детей спортом.
Кроме этого, многодетные родители на 50% компенсируют расходы на коммунальные платежи, 100% — за взнос на капитальный ремонт, за вывоз коммунальных отходов.
Министр Светлана Красицкая подчеркивает: краевой закон о многодетных семьях отвечает целям национального проекта «Демография».
«Кроме выплат и компенсаций, семьи с пятью детьми получили возможность улучшить жилищные условия. Решить квартирный вопрос могут и родители троих детей, если один из детей имеет инвалидность. Семьи с шестью детьми с помощью краевого бюджета могут приобрести автомобиль», — подчеркнула министр.
Глава ведомства убеждена, что гарантированная финансовая поддержка государства — хорошая мотивация для пополнения семей.
Специалисты напоминают: для получения любой компенсации родителям необходимо обратиться в МФЦ и предоставить хорошо читаемые чеки.
Около 66 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморского края на выплаты многодетным семьям за автомобиль в 2021 году. Компенсировать расходы на приобретение семейного автотранспорта могут родители, воспитывающие шесть и более несовершеннолетних детей.
В прошлом году такие выплаты получили 40 семей. А с начала реализации краевого закона этой мерой социальной поддержки воспользовались 106 семей.
«Уже в этом году мы компенсировали расходы за автомобиль шести семьям. Еще три получат деньги в ближайшее время», — уточнили в министерстве труда и социальной политики.
Кстати, с инициативой поддержать многодетные семьи, желающие приобрести автомобиль, выступил губернатор края Олег Кожемяко. Согласно краевому закону, приморцы с шестью несовершеннолетними детьми могут компенсировать до 1 миллиона рублей за новый автотранспорт.
Мера социальной поддержки назначается один раз и производится только после принятия положительного решения по заявлению, а также после того, как семья определится с выбором машины.
В министерстве труда и социальной политики края подчеркивают: закон о поддержке многодетных семей в Приморском крае — живой и актуальный документ, позволяющий сделать непростую жизнь многодетной семьи легче и спокойнее.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.