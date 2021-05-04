Нам и вкусно, и красиво!

Здесь предлагают профессиональные образовательные программы начального, среднего, дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации работников сферы услуг, общественного питания и торговли. В конце октября 2021 года колледж отпразднует 90-летний юбилей. Стоит отметить, что он никогда не назывался «кулинарным техникумом» — хотя не раз менял «имя», начав свой славный путь в 1931 году как Приморская школа торгово-кулинарного ученичества, а затем в 1964 году став торгово-кулинарным училищем. После этого названия колледжа менялись ещё несколько раз.