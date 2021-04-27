Новые грани

Владивостокский судостроительный колледж является одним из старейших учебных заведений среднего профессионального образования не только в Приморье, но и на всём Дальнем Востоке. В 2021 году учреждению исполняется 113 лет, и к этому рубежу оно подошло с большими изменениями. О них «Золотому Рогу» рассказала преподаватель ВСК, отвечающая за профориентационную работу с молодежью, Юлия Даниленко.
«Со следующего учебного года мы начинаем набор на две педагогические специальности, которым раньше обучал колледж ДВФУ. Это «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». Вместе с ними к нам перешло само здание по адресу: ул. Спиридонова, 9, которое более известно как педучилище. Иными словами, теперь мы будем работать на два корпуса. Помимо педагогических специальностей прибавились ещё три новых для нас образовательных программы — это «Банковское дело», «Экономика» и «Организация перевозок на транспорте», — говорит Юлия Даниленко.
Таким образом, ВСК в этом году проведёт набор на 12 специальностей. В каждой группе будет минимум по 35 человек, принятых как на бюджетной, так и на договорной основе. Преподаватель ВСК отмечает, что в течение трёх последних лет на самые популярные специальности наблюдается перевыполнение плана набора и вместо одной группы здесь набирают по две. Это касается как очной, так и заочной форм обучения.
В 2021 году ВСК принял участие в фестивале профориентации «Билет в будущее». Лучшие студенты, демонстрируя на стендах модели судовых двигателей, рассказывали пришедшим старшеклассникам, почему стоит поступать на специальности Владивостокского судостроительного колледжа:
«Приходить учиться нужно именно к нам! В ВСК широкий спектр востребованных специальностей. Я учусь на судомеханика. С этой специальностью можно работать как в море, так и на берегу. Я на хорошем счету в колледже, но учиться довольно трудно: нужно иметь стержень, чтобы не прогуливать занятия», — поделился третьекурсник Данил Ковалёв.
Его сокурсник Кирилл Петриченко добавил, что для того, чтобы получить специальность, он приехал из другого региона. И сделал это не случайно.
«Сначала я внимательно изучил условия обучения на сайте колледжа. Убедился, что специальность хорошая, и приехал на учебу в Приморский край из Амурской области. Могу сказать, что мой брат и отец окончили этот колледж. Сейчас в ВСК учусь я», — рассказал курсант.
Специальности очного отделения колледжа
Технология машиностроения
Квалификация по диплому: техник по специальности.
Что умеет выпускник: работать техником-технологом по производству изделий на производстве и в конструкторских организациях.
Дополнительная рабочая квалификация: токарь.
Судостроение
Квалификация по диплому: техник по специальности.
Что умеет выпускник: обрабатывать листовые и профильные судостроительные материалы; собирать секции и корпуса судов и другой морской и речной техники; ремонтировать и демонтировать суда и другую морскую технику.
Дополнительная рабочая квалификация: судокорпусник-ремонтник.
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
Квалификация по диплому: техник по специальности.
Что умеет выпускник: ремонтировать и обслуживать двигатели внутреннего сгорания, энергетические установки, вспомогательные механизмы и транспорт.
Дополнительная рабочая квалификация: слесарь-монтажник судовой.
Экономика и бухгалтерский учёт
Квалификация по диплому: бухгалтер.
Что умеет выпускник: работать экономистом, менеджером, бухгалтером, финансовым директором, руководителем предприятий разных форм собственности.
Дополнительная рабочая квалификация: кассир.
Земельно-имущественные отношения
Квалификация по диплому: специалист по земельно-имущественным отношениям
Что умеет выпускник: проводить оценку, переоценку, кадастровый учёт недвижимости, вести картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.
Дополнительная рабочая квалификация: риэлтор по продаже недвижимости.
Сетевое и системное администрирование
Квалификация по диплому: сетевой и системный администратор.
Что умеет выпускник: отслеживать состояние локальных сетей, находить и устранять неисправности, настраивать и ремонтировать сетевую технику, обслуживать серверное оборудование и периферию, администрировать рабочие станции пользователей.
Операционная деятельность в логистике
Квалификация по диплому: операционный логист.
Что умеет выпускник: планировать и организовывать схемы товародвижения, управлять логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
Дополнительная рабочая квалификация: 1С: Торговля и склад.
Информационные системы и программирование
Квалификация по диплому: специалист по информационным системам.
Что умеет выпускник: разрабатывать требования к программным модулям, интегрировать модули в программное обеспечение, разрабатывать тестовые сценарии для ПО, выполнять отладку программного модуля.
Квалификация по диплому: разработчик веб и мультимедийных приложений.
Что умеет выпускник: собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы и дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с требованиями заказчика.
Дошкольное образование
Квалификация по диплому: воспитатель детей дошкольного возраста.
Что умеет выпускник: организовывать различные виды деятельности и общения детей в дошкольных учреждениях, проводить занятия по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
Преподавание в начальных классах
Квалификация по диплому: учитель начальных классов
Что умеет выпускник: вести преподавание по программам начального общего образования, организовывать внеурочную деятельность младших школьников, обеспечивать методическое сопровождение учебного процесса.
Специальности заочного отделения колледжа:
Информационные системы (по отраслям)
Квалификация по диплому: техник по информационным системам.
Что умеет выпускник: участвовать в разработке информационных систем, эксплуатировать и модифицировать информационные системы. Дополнительная рабочая квалификация: наладчик аппаратного и программного обеспечения.
Компьютерные сети
Квалификация по диплому: техник по компьютерным сетям.
Что умеет выпускник: настраивать и администрировать системное и сетевое программное обеспечение; обслуживать серверное и сетевое оборудование; диагностировать работоспособность программно-технических средств; обеспечивать целостность резервирования информации и информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры.
Дополнительная рабочая квалификация: наладчик технологического оборудования.
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: организовывать и вести работы по сооружению объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти и нефтепродуктов, эксплуатации и ремонту оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
Дополнительная рабочая профессия: слесарь механосборочных работ.
Сроки обучения могут варьироваться в зависимости от базового образования и специальности от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев (на заочном отделении до 4 лет 10 месяцев). Все структурные подразделения ВСК находятся по адресу: г. Владивосток ул. Шепеткова, 60 сайт: vstehn.ru, E-mail: pr@vstehn.ru.