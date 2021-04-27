Новые грани

«Со следующего учебного года мы начинаем набор на две педагогические специальности, которым раньше обучал колледж ДВФУ. Это «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». Вместе с ними к нам перешло само здание по адресу: ул. Спиридонова, 9, которое более известно как педучилище. Иными словами, теперь мы будем работать на два корпуса. Помимо педагогических специальностей прибавились ещё три новых для нас образовательных программы — это «Банковское дело», «Экономика» и «Организация перевозок на транспорте», — говорит Юлия Даниленко.