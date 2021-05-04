В 2021 году в Дальневосточном федеральном округе будет создано более 80 тысяч новых рабочих мест, в том числе 31,6 тысяч вакансий предложат предприятия территорий опережающего развития. Ещё 26 тысяч будут созданы в рамках Свободного порта Владивосток. При этом будут востребованы не только рабочие профессии, но и специальности среднего звена — техники-электрики, теплотехники, бухгалтеры.
Приморский краевой энергетический колледж — одно из тех учебных заведений, где готовят энергетиков среднего звена. История такого специального образования в Приморье началась более 50 лет назад. Сейчас у колледжа два филиала — один в Артёме, а другой во Владивостоке, на улице Борисенко, 104. По словам директора колледжа Анатолия Кельдюшева, учебное заведение ежегодно успешно выполняет план набора по бюджетным и коммерческим местам. Первое зачисление обычно проходит в середине августа, а затем следует вторая волна приёма.
С каждым годом колледж расширяет материально-техническую базу и уверенно внедряет формат демонстрационного экзамена по международным стандартам Worldskills. На экзамен отводится 8 часов. Как в школах, задания приходят в конвертах и никто заранее не знает их точного содержания.
Так, электрики на экзамене собирают электромонтажные схемы — например, «умный дом», сварщики показывают владение разными видами сварки, изготавливая заданную деталь. Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям региона.
Студенты энергоколледжа талантливы и неоднократно выходили в финал регионального чемпионата Worldskills, а некоторые даже ездили на отборочные туры всероссийского чемпионата в Подмосковье. Часть специальностей колледж «унаследовал» из системы высшего образования: так, например, «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» ещё 4 года назад была вузовской специальностью, а сейчас по ней готовят только в Энергетическом колледже.
Как говорит Анатолий Кельдюшев, релейщики — «белые воротнички» среди электриков. Работа с электричеством требует ответственности, сосредоточенности и долгой системной подготовки — таким специальностям здесь учатся 4 года.
Что касается «непрофильных» учебных программ — предлагая выпускникам школ специальности юристов, бухгалтеров и даже парикмахеров, колледж ориентируется на спрос: желающих учиться по данным направлениям всегда достаточно.
Ранее «Золотой Рог» рассказывал, что с 1 июля энергоколледж переходит под эгиду нового краевого министерства профессионального образования и занятости населения. Это означает, что учебное заведение будет предметно готовить квалифицированных рабочих, необходимых предприятиям края, а служба занятости обеспечит выпускникам трудоустройство.
Рабочие профессии колледжа:
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением; сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; газосварщик.
Что умеет выпускник: проводить сварку деталей металлоконструкций и полимерных материалов разными способами, в том числе ручным и механизированным. Зачищать швы после сварки и контролировать их состояние.
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Квалификация: электрогазосварщик; судокорпусник-ремонтник.
Что умеет выпускник: обрабатывать листы металла и металлопрофиль в соответствии с задачами судоремонта и судостроения; собирать и монтировать, а также демонтировать судовые металлоконструкции.
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Квалификация: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций; электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций.
Что умеет выпускник: проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования электростанций и распределительных электросетей.
Специальности среднего звена:
Компьютерные системы и комплексы
Квалификация по диплому: техник по компьютерным системам.
Что умеет выпускник: обеспечивать функционирование программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных системах и комплексах, сопровождать и настраивать компьютерные системы и комплексы.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: организовывать и выполнять работы по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.
Дополнительная профессия: маляр.
Электрические станции, сети и системы
Квалификация по диплому: техник-электрик.
Что умеет выпускник: организовывать и выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию, ремонт, наладку и испытание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.
Дополнительная квалификация: электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций.
Земельно-имущественные отношения
Квалификация по диплому: специалист по земельно-имущественным отношениям.
Что умеет выпускник: осуществлять картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определять кадастровую стоимость недвижимого имущества.
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: управлять эксплуатацией пассажирских и грузовых перевозок, организовывать сервисное обслуживание на воздушном транспорте.
Дополнительная квалификация: оператор по обработке перевозочных документов.
Почтовая связь
Квалификация по диплому: специалист почтовой связи.
Что умеет выпускник: принимать, обрабатывать и доставлять почтовые отправления, периодику, переводы, пенсии и пособия.
Право и организация социального обеспечения
Квалификация по диплому: юрист.
Что умеет выпускник: оказывать государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите, оформлять документы для пособий, пенсий и других выплат.
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Квалификация по диплому: техник-электрик.
Что умеет выпускник: диагностировать неполадки и ремонтировать устройства релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.
Сети связи и системы коммутации
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: осуществлять техническую эксплуатацию сетей связи, обеспечивать информационную безопасность телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи.
Тепловые электрические станции
Квалификация по диплому: техник-теплотехник.
Что умеет выпускник: организовывать и проводить техническое обслуживание, эксплуатацию, ремонт, наладку и испытания оборудования тепловых электрических станций.
Дополнительная профессия: машинист блочной системы управления агрегатами.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: обслуживать и ремонтировать электрическое и электромеханическое оборудование, бытовые электроприборы и машины.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация по диплому: техник.
Что умеет выпускник: обслуживать и ремонтировать автотранспортные средства.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Квалификация по диплому: бухгалтер.
Что умеет выпускник: вести бухгалтерскую отчётность, налоговый учёт, налоговое планирование, проводить и оформлять хозяйственные операции, проводить расчёты бюджетных и внебюджетных фондов.
Наталья БАРАНОВА.