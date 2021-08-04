«Владивосток–Преображение» — на самолете менее чем за 2000 рублей

«Владивосток–Преображение» — на самолете менее чем за 2000 рублей
«Владивосток–Преображение» — на самолете менее чем за 2000 рублей
Сегодня, 12:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
На авиамаршруте «Владивосток-Преображение-Владивосток» введут дополнительные рейсы. Полет в августе-сентябре на север края обойдется приморцам в 1722 рубля.

В краевом минтрансе сообщили, что дополнительные рейсы назначены на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 августа, а также 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 сентября.

Это направление пользуется большой популярностью у приморцев, поэтому было принято решение его усилить.

Кстати, всего в Приморье есть 13 авиамаршрутов. Их обслуживают самолеты DHC-6 и вертолет Ми-8. Краевое субсидирование помогает сохранить доступную для населения цену на авиабилеты.

В первой половине 2021 года услугами приморской авиации воспользовались около 16 тысяч пассажиров. Полеты доступны в Терней, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Преображение и другие населенные пункты.

Напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме:
Приморьеавиациябилеты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы