«Ростелеком» в Приморском крае завершает восстановительные работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи

«Отмечу, что каналы связи и оборудование «Ростелекома» в Приморском крае прошли испытание на прочность. Наши сети построены с соблюдением всех технических норм строительства линейных сооружений. В процентном соотношении из 100% клиентов компании в крае удар стихии сказался на 5%. Наибольший удар стихия нанесла нашим клиентам во Владивостоке и Артёме. На сегодняшний день услуга доступа в интернет работает у 99% наших пользователей, и в течение недели интернет заработает у всех», — отметил Александр Логинов, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».