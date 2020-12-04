«Ростелеком» в Приморском крае завершает восстановительные работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи

«Ростелеком» в Приморском крае завершает восстановительные работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи

Сегодня, 15:07ОбществоФото: пресс - служба Ростелеком
В результате оперативных работ «Ростелекому» удалось обеспечить связь для большинства абонентов региона.
Фото: пресс - служба Ростелеком

Сеть размещена в кабельной канализации, поэтому повреждения получили только некоторые воздушные линии связи, размещенные на опорах и домах.

19 ноября на Приморье обрушился ледяной шторм, который стал причиной обледенения дорог, падений деревьев, обрывов проводов на электрических сетях, а также линиях связи. В крае был введен режим ЧС.

Фото: пресс - служба Ростелеком

Главной задачей специалистов «Ростелекома» стало оперативное реагирование на перебои с услугами связи из-за перепадов и отключения электричества в регионе, а также восстановление линейно-кабельных повреждений.

Фото: пресс - служба Ростелеком

Аварийные бригады в кратчайшие сроки доставляли автономные дизель-генераторы до социально-значимых объектов для бесперебойной работы магистральных узлов сети. Под особым мониторингом находилась связь аварийных, спасательных и медицинских служб. «Ростелеком» перевел на резервное электропитание 23 объекта связи, которые предоставляют услуги для 70 тысяч абонентов.

В первые трое суток услуги связи были восставлены у 50% пострадавших от стихии абонентов, в первую неделю (с 19 по 26 ноября) - у 90%.

«Отмечу, что каналы связи и оборудование «Ростелекома» в Приморском крае прошли испытание на прочность. Наши сети построены с соблюдением всех технических норм строительства линейных сооружений. В процентном соотношении из 100% клиентов компании в крае удар стихии сказался на 5%. Наибольший удар стихия нанесла нашим клиентам во Владивостоке и Артёме. На сегодняшний день услуга доступа в интернет работает у 99% наших пользователей, и в течение недели интернет заработает у всех», — отметил Александр Логинов, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

На оперативных работах круглосуточно, сменяя друг друга, работают 30 аварийно-восстановительных бригад. Для ликвидации последствий были привлечены сотрудники из Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев, Республики Якутия. Было заменено около 50 километров кабеля и установили 150 новых опор воздушных линий связи.

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