После бури: Разнос, устроенный мэру Владивостока губернатором, дошел до адресата

Глава края заявил на встрече с главой города Олегом Гуменюком о своём недовольстве тем, что творится в столице Дальнего Востока.

Что он устал от многочисленных жалоб людей. Больше всего губернатору не понравилось то, что на многих улицах города до сих пор лежат поломанные ветки после ледяного дождя. «Вы, Олег Владимирович, уже два года работаете, за это время по ряду объектов даже проектно-сметной документации нет. Мне сложно сказать, чем тогда занимается городская администрация… Скажу прямо — если не будет положительных изменений, я буду вынужден принимать решения. Вопрос по наведению порядка в городе и способности администрации это делать стоит остро и ребром. Работать нужно так, чтобы люди видели и не писали массовые обращения», — заявил Олег Кожемяко. Жесткий разговор с мэром был просто необходим и почти мгновенно вызвал цепную реакцию «губернатор — мэр — управляйки». Так, жители Первореченского района сообщили, что в срочном порядке их управляющая компания заключила с одной из фирм Владивостока договор на уборку веток. Компания зашла на придомовые территории с самого утра, при этом использовалась специализированная техника — измельчитель, который перерабатывает ветки в щепу. Жители надеются, что работа будет продолжена на всей территории города. Жители надеются, что работа будет продолжена на всей территории города Фото: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" В результате непогоды было повалено около 5 тысяч деревьев по всему краю, Владивосток пострадал в не меньшей степени Фото: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" Огромное количество веток, рухнувших под грузом ледяной корки, так и остались лежать, засоряя территорию города во всех районах Фото: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" Измельчитель перерабатывает ветки в щепу Фото: Мария Пушкарева ИК "Золотой Рог" Напомним, в результате непогоды было повалено около 5 тысяч деревьев по всему краю, Владивосток пострадал в не меньшей степени. С тех пор поваленные деревья худо-бедно убирались, однако огромное количество веток, рухнувших под грузом ледяной корки, так и остались лежать, засоряя территорию города во всех районах. Мария ПУШКАРЕВА. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 13.

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