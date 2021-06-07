В интернете набирает обороты работа с обращениями граждан к властям Приморского края. Центр управления регионом (ЦУР) подвёл итоги работы за май — обращения граждан фиксируют в социальных сетях, системе мониторинга «Инцидент Менеджмент», на онлайн-платформах «Госуслуги. Решаем вместе» и «Сделай Приморье лучше».

За прошедший месяц в рейтинге проблем вновь лидируют дороги — они остаются для жителей края проблемой № 1. Например, жительница села Халкидон просила краевые власти привести в порядок дорогу, испорченную военной техникой. После обращения на проблемную дорогу выехал грейдер. Показателем оперативности решения вопросов стало восстановление команды из Чугуевки в соревнованиях по фигурному катанию. В соцсети обратился участник команды и сообщил, что по непонятным причинам команду сняли с соревнований. В ситуации, по словам специалистов, разобрались быстро — 16 фигуристов продолжили участие. Не осталась без внимания людей и сфера ЖКХ. Приморцы обращались с проблемами прорыва водопроводных труб в селе Владимиро-Александровское, поселке Таежный, а также ремонтом крыши в одном из домов Находки. Примером сотрудничества ЦУР и местных властей в мае назвали помощь жильцам дома по улице Уборевича во Владивостоке в установлении мемориальной доски на фасаде. «В мае 2021 года Центр управления регионом зафиксировал 3 773 обращения от жителей Приморского края. Неизменными лидерами по количеству обращений остаются Владивосток — 2 147, Находка — 260 и Уссурийск — 211», — рассказала и. о. руководителя ЦУР Приморского края Полина Степаненко. Больше всего в мае приморцев волновали проблемы в сфере дорог — 1 302, ЖКХ — 1 094, третье место разделили вопросы здравоохранения — 162 и образования — 162. В ТОП-5 также попали обращения, касающиеся транспорта — 137 и социальной защиты — 105. Центр управления регионом — это координационный центр, который фиксирует и оперативно обрабатывает запросы приморцев по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Обращение можно оставить на странице ЦУР во ВКонтакте и Instagram, в социальных сетях региональных и муниципальных органов власти, в том числе, правительства и губернатора Приморья, на сайте или в приложении «Госуслуги. решаем вместе», на сайте или в приложении «Сделай Приморье лучше». Отметим, что приморский Центр управления регионом был создан в ноябре 2020 года.

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