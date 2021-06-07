Женщины стали чаще посещать казино в Приморье

Приморское казино «Шамбала» опубликовало статистику по итогам 2020 года. Примечательно, что во время пандемии коронавируса женщины стали чаще посещать игорную зону развлекательной территории «Приморье».

Сотрудники пресс-службы НАО «Шамбала» сообщили, что основная масса гостей Казино в 2020 году приезжала из Владивостока — 67%, Артема — 10%, других территорий Приморского края — 9%, Сахалинской области — 7% и Хабаровского края — 4%, других регионов России — 3%. Несмотря на международную изоляцию, казино «Шамбала» в 2020 году посетили 3 780 гостей из 24 страны. Из них: 864 гостя — из стран Азии и 2 849 — из стран ближнего зарубежья. «В 2020 году в казино „Шамбала“ раздали гостям более 50 000 медицинских масок», — отметили в пресс-службе компании. Сотрудники компании также составили портрет гостя казино «Шамбала»: это мужчина из Приморского края в возрасте от 25 до 35 лет со средним чеком на игру 8 439 рублей и на ресторан — 1 539 рублей. При этом, в целом, мужчин в казино немного больше, чем женщин: 58% против 42% соответственно, а 62% от всех посетителей в возрасте от 21 до 36 лет составили представительницы прекрасного пола из Приморья. «Раньше в России женщины посещали игорные заведения гораздо реже мужчин. Сейчас ситуация серьезно меняется. Девушки приходят в казино не только для игры, но и приятно провести время в ресторане или посмотреть шоу на сцене казино. Некоторые приходят парами, некоторые в компании друзей или подруг. Наша цель — создать атмосферу радости, лояльности и открытости для людей, приходящих получить положительные эмоции, пообщаться и отдохнуть. Нас интересуют и пары, и семьи, в том числе и такие, в чьи планы не входит игра. У нас достаточно событий: шоу, концерты, розыгрыши, есть рестораны с превосходным сервисом и отличной кухней. Чем скорее казино перестанет быть в глазах потребителей закрытым мужским элитарным клубом, тем лучше», — рассказал директор НАО «Шамбала» Максим Смоленцев. В среднем ежедневно в 2020 году в казино «Шамбала» находились около 550 гостей. «Естественно, есть в игорных заведениях и пиковые периоды, и особенные дни. Так по пятницам гостей значительно больше — 700 человек, чем, скажем, в понедельник — 400 чел. А самый серьезный аншлаг был, разумеется, на открытии — более 2 300 гостей. В 2021 году этот рекорд был побит — в день концерта Клавы Кока казино посетило почти 2 500 гостей», — сообщили в пресс-службе компании. Игровые предпочтения гостей за 2020 год распределились так: 64% гостей предпочитают играть на автоматах, следом по популярности идет рулетка — 32% и покер — 11% гостей. Пока границы закрыты, баккара остается развлечением для немногих. За отчетный период интерес к ней проявили 78 гостей. Средний чек по видам игр в 2020 составил: 4 520 рублей — рулетка, 5 780 рублей — покер, 2 750 рублей — автоматы. Отметим, что казино «Шамбала» открылось 16 октября 2020 года. Всего в рамках проекта игорно-развлекательного курорта «Приморье» планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха, яхт-клуб, горнолыжный склон, аквапарк, концертный зал, ночной клуб, торгово-развлекательные центры, пляжную территорию, прогулочную и парковую зону.

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