Жители сразу нескольких многоквартирных домов пожаловались мэру Владивостока

Жители сразу нескольких многоквартирных домов пожаловались мэру Владивостока

Сегодня, 15:13ОбществоPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Люди мучаются уже несколько месяцев. Глава города распорядился помочь
Жители сразу нескольких многоквартирных домов на Русском острове недовольны работой своей управляющей компании — «Рост-Комфорт».

О бездействии в период ледяного дождя, прошедших снегопадов и в целом недобросовестном выполнении возложенных на управляющую компанию обязанностей главе города Олегу Гуменюку рассказали жители Воеводы, Мелководного и Подножья.

Глава распорядился помочь жителям сменить обслуживающую организацию, сообщили в администрации Владивостока.

В минувшую 6 февраля глава Владивостока Олег Гуменюк провел сразу несколько встреч с жителями Русского острова. Основной вопрос сегодня у людей — недобросовестная работа управляющей компании.

Так, жители Воеводы, 34 и 35 уже несколько месяцев пытаются заставить работать УК. Убирать снег, расчищать проезд от упавших во время ледяного дождя деревьев вынуждены сами. Жильцы жалуются и на грязь в подъездах.

«Наша управляющая компания только счёта выставляет, а обслуживать дома не торопится. Приходится самим и в подъездах убираться, и снег убирать, и даже проезд рядом с домами расчищать от упавших во время ледяного дождя деревьев», — рассказали местные жители.

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