Жители сразу нескольких многоквартирных домов пожаловались мэру Владивостока

Жители сразу нескольких многоквартирных домов на Русском острове недовольны работой своей управляющей компании — «Рост-Комфорт».

О бездействии в период ледяного дождя, прошедших снегопадов и в целом недобросовестном выполнении возложенных на управляющую компанию обязанностей главе города Олегу Гуменюку рассказали жители Воеводы, Мелководного и Подножья. Глава распорядился помочь жителям сменить обслуживающую организацию, сообщили в администрации Владивостока. В минувшую 6 февраля глава Владивостока Олег Гуменюк провел сразу несколько встреч с жителями Русского острова. Основной вопрос сегодня у людей — недобросовестная работа управляющей компании. Так, жители Воеводы, 34 и 35 уже несколько месяцев пытаются заставить работать УК. Убирать снег, расчищать проезд от упавших во время ледяного дождя деревьев вынуждены сами. Жильцы жалуются и на грязь в подъездах. «Наша управляющая компания только счёта выставляет, а обслуживать дома не торопится. Приходится самим и в подъездах убираться, и снег убирать, и даже проезд рядом с домами расчищать от упавших во время ледяного дождя деревьев», — рассказали местные жители.

