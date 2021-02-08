Жители сразу нескольких многоквартирных домов пожаловались мэру Владивостока

О бездействии в период ледяного дождя, прошедших снегопадов и в целом недобросовестном выполнении возложенных на управляющую компанию обязанностей главе города Олегу Гуменюку рассказали жители Воеводы, Мелководного и Подножья.
Глава распорядился помочь жителям сменить обслуживающую организацию, сообщили в администрации Владивостока.
В минувшую 6 февраля глава Владивостока Олег Гуменюк провел сразу несколько встреч с жителями Русского острова. Основной вопрос сегодня у людей — недобросовестная работа управляющей компании.
Так, жители Воеводы, 34 и 35 уже несколько месяцев пытаются заставить работать УК. Убирать снег, расчищать проезд от упавших во время ледяного дождя деревьев вынуждены сами. Жильцы жалуются и на грязь в подъездах.
«Наша управляющая компания только счёта выставляет, а обслуживать дома не торопится. Приходится самим и в подъездах убираться, и снег убирать, и даже проезд рядом с домами расчищать от упавших во время ледяного дождя деревьев», — рассказали местные жители.