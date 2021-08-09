Владивостокские школьники и студенты отличились на международных соревнованиях по робототехнике

Старшие школьники не только заняли первое место в своей категории, но и победили в номинациях: «Лучшее выполнение миссии в бассейне», а также «Лучшая техническая документация».
В финале MATE ROV Competition участвовали 34 команды из школьной категории и 22 команды из студенческой из 10 стран.
В последней категории, в дистанционном формате от России участвовали еще 3 команды: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, Севастопольский государственный университет и СибГУ им. М.Ф. Решетнева (Красноярск).
В самом престижных международном соревновании среди автономных необитаемых подводных аппаратов Robosub состязались 54 команды из 12 стран. Россию представляли три команды из Центра развития робототехники, ДВФУ и МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Студенческая команда Центра развития робототехники заняла третье место в номинации Skills Video (Hull Design) за лучшее видео о конструкции аппарата.