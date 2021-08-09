Владивостокские школьники и студенты отличились на международных соревнованиях по робототехнике

Владивостокские школьники и студенты отличились на международных соревнованиях по робототехнике
Владивостокские школьники и студенты отличились на международных соревнованиях по робототехнике
Сегодня, 17:43ОбществоФото: ООО "Центр развития робототехники"
Школьная команда Центра развития робототехники стала лидером в международных соревнованиях по подводной робототехнике MATE ROV. В соревновании Robosub студенты из Владивостока взяли третье место.

Старшие школьники не только заняли первое место в своей категории, но и победили в номинациях: «Лучшее выполнение миссии в бассейне», а также «Лучшая техническая документация».

В финале MATE ROV Competition участвовали 34 команды из школьной категории и 22 команды из студенческой из 10 стран.

В последней категории, в дистанционном формате от России участвовали еще 3 команды: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, Севастопольский государственный университет и СибГУ им. М.Ф. Решетнева (Красноярск).

В самом престижных международном соревновании среди автономных необитаемых подводных аппаратов Robosub состязались 54 команды из 12 стран. Россию представляли три команды из Центра развития робототехники, ДВФУ и МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Студенческая команда Центра развития робототехники заняла третье место в номинации Skills Video (Hull Design) за лучшее видео о конструкции аппарата.

Сюжеты:
Приморье
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