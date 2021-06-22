Ход и порядок ЕГЭ на Дальнем Востоке проконтролируют студенты Приморья

В Приморском крае заработали ситуационные центры для наблюдения за ходом ЕГЭ. В правительстве региона отметили, что главная задача этих центров — обеспечить порядок при проведении экзамена.

В 2021 году региональный ситуационный центр открылся во ВГУЭС. 150 аккредитованных волонтёров в Приморье в режиме реального времени через веб-камеры следят за тем, что происходит в экзаменационных аудиториях, и, при выявлении нарушений, ставят метку. Эту метку оперативно проверяют Федеральные общественные наблюдатели, после чего информация поступает уже в пункт проведения экзамена (ППЭ), где совершено правонарушение, и отрабатывается на месте. Аналогичная работа организована и в ДВФУ — студенты вуза контролируют проведение ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, географии, истории и обществознанию. В университете отметили, что в текущем году ситуационный центр ДВФУ вышел на федеральный уровень: теперь в его зоне ответственности проведение ЕГЭ не только в Приморском крае, но и на всём Дальнем Востоке. В организации итоговой аттестации помогают более 300 старшекурсников математических и педагогических направлений ДВФУ. Студенты уже наблюдали за пунктами приема экзамена в 1500 школах Хабаровского и Камчатского крёв, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия). В министерстве образования Приморского края заявили, что благодаря работе волонтёров можно оценить реальный уровень подготовки Приморского края к проведению итоговой аттестации. «Организация СИЦ в Приморье направлена на обеспечение открытости и прозрачности экзаменационного процесса, а также повышение доверия общества к процедуре и возможности предоставления оперативной информации о ходе экзамена. В случае подтвержденного нарушения мы можем сразу принять необходимые меры реагирования как к участникам, так и к организаторам, нарушающим процедуру проведения экзамена», — отметила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter