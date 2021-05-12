Приморских школьников приглашают побороться за миллион на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс учащихся «Большая перемена» вновь открывает двери для желающих проявить себя. В 2020 году за ценные призы и возможность реализовать свои проекты боролись более 8000 приморских школьников, и шестеро из них одержали победу.

В текущем году ученики 5-7-х классов будут бороться за 300 путешествий по маршруту «Москва — Владивосток» и 600 путевок в МДЦ «Артек», где пройдёт финал конкурса. Победители среди 8—10-х классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые можно вложить в образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн рублей, а 300 учеников 8—9-х классов и 150 студентов первых и вторых курсов получат по 200 тыс. рублей. Чтобы принять участие в «Большой перемене», необходимо до 15 июня зарегистрироваться на сайте. «Цель всероссийского конкурса — помочь российской молодежи применить свои навыки в различных сферах жизни и дать возможность определиться с будущей профессией. Помимо этого, „Большая перемена“ оказывает поддержку образовательным учреждениям — топ 50 школ-участниц получат по 2 миллиона рублей на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного процесса», — рассказали организаторы конкурса. Эксперты отмечают, что к участие в конкурсе могут присоединиться и подростки из-за рубежа, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России — для них доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. После тестирования участники смогут выбрать одно из двенадцати представленных направлений, а также выполнить мотивационное задание. На этапе командного состязания конкурсанты смогут пригласить к участию команду и наставника. Полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах в очном формате, а финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ «Артек».

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