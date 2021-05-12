Приморских школьников приглашают побороться за миллион на всероссийском конкурсе

Приморских школьников приглашают побороться за миллион на всероссийском конкурсе
Приморских школьников приглашают побороться за миллион на всероссийском конкурсе
Сегодня, 16:31ОбществоФото: https://vk.com/bpcontest
Всероссийский конкурс учащихся «Большая перемена» вновь открывает двери для желающих проявить себя. В 2020 году за ценные призы и возможность реализовать свои проекты боролись более 8000 приморских школьников, и шестеро из них одержали победу.

В текущем году ученики 5-7-х классов будут бороться за 300 путешествий по маршруту «Москва — Владивосток» и 600 путевок в МДЦ «Артек», где пройдёт финал конкурса.

Победители среди 8—10-х классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые можно вложить в образование и саморазвитие.

300 учеников 10-х классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн рублей, а 300 учеников 8—9-х классов и 150 студентов первых и вторых курсов получат по 200 тыс. рублей.

Чтобы принять участие в «Большой перемене», необходимо до 15 июня зарегистрироваться на сайте.

«Цель всероссийского конкурса — помочь российской молодежи применить свои навыки в различных сферах жизни и дать возможность определиться с будущей профессией. Помимо этого, „Большая перемена“ оказывает поддержку образовательным учреждениям — топ 50 школ-участниц получат по 2 миллиона рублей на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного процесса», — рассказали организаторы конкурса.

Эксперты отмечают, что к участие в конкурсе могут присоединиться и подростки из-за рубежа, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России — для них доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. После тестирования участники смогут выбрать одно из двенадцати представленных направлений, а также выполнить мотивационное задание. На этапе командного состязания конкурсанты смогут пригласить к участию команду и наставника.

Полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах в очном формате, а финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ «Артек».

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокдетиконкурс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы