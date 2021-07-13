Всероссийский молодёжный форум «Восток» стартовал в Приморье

Всероссийский молодёжный форум «Восток» стартовал в Приморье
Всероссийский молодёжный форум «Восток» стартовал в Приморье
Сегодня, 13:56ОбществоФото: предоставлено организаторами
12 июля стартовал офлайн-этап Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток — 2021». 300 лучших участников онлайн-этапа приехали во Владивосток, чтобы представить свои идеи и проекты, получить неизмеримый опыт и возможности для профессионального роста.
Фото:предоставлено организаторами

Форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета. По словам организаторов, цель форума — продемонстрировать привлекательность Дальневосточного региона для молодежи, создать новые возможности для их социально-профессиональной реализации, развить компетенции и навыков участников, поддержать молодежные инициативы, сформировать инициативные молодежные сообщества.

Поприветствовали участников и поздравили с началом Форума: губернатор Приморского края Олег Кожемяко; заместитель федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов; директор Департамента обеспечения трудовыми ресурсами АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев; исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Алексей Кошель; председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ, президент МАКО Ольга Голышенкова.

«Рад вас приветствовать на Дальневосточной земле. Для нас Форум „Восток“ уже стал традиционным мероприятием и это большая честь и гордость принимать у себя столь масштабное и важное событие. Мы очень любим молодежь, хотим дать ей как можно больше возможностей для общения, новых знакомств, самореализации, создания инновационных идей и проектов. Я уверен, благодаря Форуму и благодаря вашей инициативе Дальний Восток станет еще более привлекательным и узнаваемым регионом», — сказал Олег Кожемяко.

По словам губернатора Приморья, такие форумы помогают сплотиться молодежи и приобрести опыт от коллег со всей страны. С ним согласен и эксперт федерального агентства по делам молодежи.

«Гостеприимный Владивосток открывает для нас все свои красоты и возможности, с такой насыщенной программой, которая вас ждет на Форуме, вам точно скучать не придется. Здесь сегодня собрались все самые лучшие, объединились в команды и, я уверен, готовы сворачивать горы и планировать свое дальнейшее будущее. Желаю вам успехов и реализации всех проектов, а мы всегда готовы сотрудничать и поддерживать ваши самые смелые идеи», — сказал Андрей Платонов.

Всего на форум «Восток» было подано более 800 заявок. Участниками офлайн-этапа стали 300 молодых активных граждан от 18 до 35 лет из 51 региона России — они представили на онлайн-этапе лучшие идеи по развитию Дальневосточного федерального округа, привлечению молодежи в регион или ее профессионального развития.

Организаторы отмечают, что форум «Восток — 2021» проводится при обеспечении перечня профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Фото: предоставлено организаторами

Сюжеты:
Приморский край
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