Находкинская таможня увеличила чило досмотров с помощью ИДК

Находкинская таможня увеличила чило досмотров с помощью ИДК
Сегодня, 15:28ОбществоФото: Находкинская таможняС помощью ИДК таможенники выявили 13 тонн незаявленных товаров
Почти на треть увеличилось количество осмотров с применением инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в Находкинской таможне в I квартале 2021 года, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ведомства.

На 28% увеличилось количество осматриваемых контейнеров с применением мобильного и стационарного инспекционно-досмотровых комплексов в Находкинской таможне. В I квартале 2021 года осмотрено 5383 контейнера (за аналогичный период 2020 года — 4184).

Как рассказал начальник отдела применения ИДК Находкинской таможни Андрей Осипов, за три месяца 2021 года с помощью ИДК таможенники выявили 13 тонн незаявленных товаров — автомобильные запчасти, ткань, металлическая мебель, обувь и другие. По данным фактам возбуждено 21 дело об административных правонарушениях.

Кроме того, в 7 случаях приняты решения о доначислении таможенных платежей — около 500 тысяч рублей.

На 28% увеличилось количество осматриваемых контейнеров
Фото:Находкинская таможня

Напомним, на Находкинской таможне функционируют два ИДК — мобильный и стационарный. Оба расположены в порту Восточный на территории контейнерного терминала.

ИДК сканируют контейнеры без вскрытия за несколько минут, позволяют получить изображение для идентификации заявленного груза, а также для обнаружения мест сокрытия незаявленных или запрещенных к перевозке товаров.

Сюжеты:
Приморье
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