В Приморье заинтересовались мнением родителей о детских выплатах

В краевом министерстве труда и социального развития просят приморцев пройти небольшой опрос об организации выплат на детей 3-7 лет. В ведомстве хотят оценить на сколько местное население устраивает качество предоставления услуги.

«Анкета анонимна. Информация будет использована в обобщенном виде, исключительно в целях исследования», – разъяснила глава министерства Светлана Красицкая. Новую выплату получают 49 тысяч приморских семей, в которых растет около 52 тысяч детей в возрасте от трех до 7 лет. В середине весны, после 1 апреля 2021 года, достаточно сильно изменились правила предоставления детской выплаты. На переназначение выплаты подали заявление около 47 тысяч семей. Уже одобрено 17,3 тысячи заявлений на переназначения. Около 13 из них будут получать финансовую поддержку в размере полного прожиточного минимума на ребенка в Приморье. Пособие в размере 75% от прожиточного минимума назначили 1,6 тысячам приморский семей. Половину от суммы прожиточного минимума будут получать около 2,7 тысяч семей в Приморском крае. Прожиточный минимум на ребенка в регионе равняется 15,4 тысячи рублей. Однако было и немало отказов. Кроме предоставления родителями недостоверных или неполных данных, причиной для отказа также стали имущественный ценз и превышение среднедушевого дохода семьи. Однако самой распространенной причиной для отказа в детских выплатах, в 37% случаев, стало отсутствие доходов по уважительной причине в течении 10 и более месяцев. Семьи, которые получили отказ все же не остаются без поддержки. По словам Светланы Красицкой им предлагают социальное сопровождение, помогают устроиться на работу, оформить социальный контракт. Такую помощь недавно получили три семьи из Надеждинского района. Родители оказались в сложной жизненной ситуации из-за низкого достатка. Чтобы подать заявление на выплаты или их переназначение можно воспользоваться услугами МФЦ или сайта Госуслуги. В Приморье действует «горячая линия» где можно уточнить все подробности: 8 (800) 30-22-145. Поддержка семей с детьми в регионе осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения

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