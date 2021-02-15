Почта России внедряет онлайн-доставку отправлений

В прошлом году в регионах Дальнего Востока Почта России подключила 76 госорганизаций, судов и банков к электронной почтовой доставке. Это позволяет не приходить лично в почтовое отделение за письмами ГИБДД, Пенсионного Фонда или судебными извещениями. Все важные документы доступны в личном кабинете в мобильном приложении Почты России или на сайте Госуслуг. Доставка почты с помощью безбумажной технологии способствует переходу на бережливое производство. В 2020 году через электронную почтовую систему компания доставила жителям ДФО более одного млн электронных заказных писем, что в десять раз больше, чем в 2019 году.