Почта России внедряет онлайн-доставку отправлений

Почта России внедряет онлайн-доставку отправлений

Сегодня, 10:59ОбществоPhoto: pixabay.comЭлектронная почтовая система набирает популярность у дальневосточников
Как сообщила пресс-служба Почты России со ссылкой на директора макрорегиона «Дальний Восток» Максима Костина, каждый третий житель Дальнего Востока получает посылки в отделениях Почты России без предъявления паспорта и заполнения извещений.

В 2020 году дальневосточники получили по упрощенной технологии с помощью SMS на телефон 14 млн посылок и писем.

Два млн жителей Дальнего Востока получают свою почту по упрощенной технологии — это один из самых востребованных сервисов. С его помощью в пять раз сократилось время обслуживания в почтовом отделении.

В прошлом году в регионах Дальнего Востока Почта России подключила 76 госорганизаций, судов и банков к электронной почтовой доставке. Это позволяет не приходить лично в почтовое отделение за письмами ГИБДД, Пенсионного Фонда или судебными извещениями. Все важные документы доступны в личном кабинете в мобильном приложении Почты России или на сайте Госуслуг. Доставка почты с помощью безбумажной технологии способствует переходу на бережливое производство. В 2020 году через электронную почтовую систему компания доставила жителям ДФО более одного млн электронных заказных писем, что в десять раз больше, чем в 2019 году.

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