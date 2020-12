Олег Кожемяко ликвидировал ЧС на острове Русский плечом к плечу со спасателями

Лидер, в отличии от руководителя не сидит в теплом и удобном кресле, когда с его людьми случается беда. Лидер выходит к народу и вместе с ним решает возникшие проблемы.

В условиях режима ЧС губернатор Олег Кожемяко повел себя как истинный лидер и также как оперативные бригады и спасатели работал практически в круглосуточному режиме, борясь с последствиями ледяного дождя и руководя всеми процессами в крае по ликвидации стихии. Одним из важных поступков главы края стал его приезд на остров Русский, который сейчас в народе иронично называют островом Невезения. В первые же дни Кожемяко направился на эту территорию, оказавшуюся отрезанным от основного «мира», и начал организовывать все процессы по восстановлению нормальной жизнедеятельности на Русском. Отметим, что решать вопросы Олегу Кожемяко нужно было на месте из-за привлечения огромного количества людей, техники, армии и флота. Также необходимо было наладить раздачу генераторов, баллонов, воды, теплой еды, а также разрулить вопросы, связанные с перекрытием моста. Сотрудники правительства Приморского края, которые работали с Олегом Кожемяко в эти дни отмечают, что губернатор приезжал в гостиницу поздно ночью, а уже в 6.30 выезжал на объекты. «Почти не спал в эти дни. Работал с губернатором. В гостиницу возвращались каждый день в три ночи. В половину седьмого выезжали на объекты. Честно говоря, я поразился, — такое впечатление, что он железный. Вроде я — молодой, но мне тяжеловато было. Четыре дня в таком режиме — потом просто вырубился», — рассказал сотрудник пресс-центра Александр Сафронов. На данный момент на острове Русский уже вернулось электроснабжение и основные работы уже сделаны. Осталось только почистить ванты моста и открыть движение. Поэтому расслабляться не стоит, так как работы еще много. Отметим, что Олег Кожемяко был руководителем в разных регионах Дальнего Востока и поэтому у него накопился немалый опыт ликвидации ЧС различных масштабов. Именно эти знания и помогли максимально оперативно выйти из ситуации, к которой никто не был готов. Ледяной дождь — непредсказуемое явление к которому подготовиться невозможно. Но выводы сделаны и работа по восстановлению нормальной жизнедеятельности края продолжается.

