Олег Кожемяко ликвидировал ЧС на острове Русский плечом к плечу со спасателями

«Почти не спал в эти дни. Работал с губернатором. В гостиницу возвращались каждый день в три ночи. В половину седьмого выезжали на объекты. Честно говоря, я поразился, — такое впечатление, что он железный. Вроде я — молодой, но мне тяжеловато было. Четыре дня в таком режиме — потом просто вырубился», — рассказал сотрудник пресс-центра Александр Сафронов.