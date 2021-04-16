Около 1700 приморцев будут призваны на военную службу

Около 1700 приморцев будут призваны на военную службу
Сегодня, 13:08ОбществоФото: Медиахолдинг1MiВесенний призыв Приморье идет в безопасных условиях
Порядка 1700 граждан Приморского края будут призваны на военную службу в рамках весеннего призыва. На сегодняшний день более 1000 новобранцев уже прошли медкомиссии в военных комиссариатах муниципальных образований, а 300 из них — призваны на службу, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ВВО.

Первая отправка команд из сборного пункта военного комиссариата края в войска планируется в конце апреля.

По словам военного комиссара Приморского края полковника Николая Тригубко, главной особенностью текущего призыва по-прежнему является строгое соблюдение санитарных мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Все сотрудники военных комиссариатов, работающие с призывниками, прошли вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Всего в рамках подготовки к призыву защиту от COVID-19 получили около 800 сотрудников военкоматов Приморья. Кроме того, спланирована и уже реализовывается добровольная вакцинация призывников. Для этого необходимое количество доз препарата направлено в медицинские учреждения муниципалитетов, где каждый новобранец получит возможность обезопасить как свое здоровье, так и окружающих.

Стоит отметить, что граждане, имеющие среднее профессиональное и высшее образование, могут отслужить два года по контракту вместо года по призыву.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечат формой одежды согласно принадлежности к виду и роду войск, предметами личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием во время переезда до места несения службы.

Весенний призыв стартовал в ВВО 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
КоронавирусдетибезопасностьМинобороны
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы