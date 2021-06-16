Контролировать городскую застройку во Владивостоке предложили по-новому

Основой новой концепции капитальной застройки Владивостока может стать принцип сохранения панорамы приморской столицы с любой видовой площадки. Об этом, во время медиасаммита-2021, заявил сооснователь архитектурного бюро Concrete Jungle Феликс Машков.

Машков (автор ряда значимых архитектурных объектов) отметил, что Владивосток — город на сопках, и именно это, а не «морской фасад» должно определять его облик, ведь море ежедневно наблюдают не большинство горожан, а «крайне ограниченное количество людей». Соответственно, именно этими параметрами необходимо руководствоваться и застройщикам и представителям власти, при выборе участка под застройку. «Что, если мы сделаем город, в котором все вершины сопок превращаются в парки? Теперь это уже объективные точки, с которых мы можем работать с видовыми характеристиками Владивостока. Вместо абстрактной истории, когда предлагается все ограничить и считать, что мы везде только портим рельеф застройкой, с каждой видовой точки сделать панорамы. И на каждом градостроительном совете товарищи, которые собираются организовать стройку, должны будут предоставить некий фотомонтаж», — предложил Феликс Машков. Архитектор отметил, что на основе этой концепции можно будет коллегиально принимать решение: одобрить проект, внести в него коррективы или дать отказ.

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