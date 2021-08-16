Олег Кожемяко распорядился снять особый противопожарный режим

Олег Кожемяко распорядился снять особый противопожарный режим
Олег Кожемяко распорядился снять особый противопожарный режим
Сегодня, 09:31ОбществоФото: Лузина Ольга / Медиахолдинг 1Mi
Из-за снижения пожароопасности в Приморском крае с 16 августа снят особый противопожарный режим. Такое распоряжение отдал глава региона Олег Кожемяко.

Согласно последним данным, все лесные пожары в Приморском крае были ликвидированы еще 6 августа. Новых возгораний за это время не произошло. Особый противопожарный режим был введен в 27 муниципалитетах края.

Президент России Владимир Путин провел совещание на котором поднял вопросы ликвидации последствий природных катаклизмов вроде подтоплений и пожаров по всей стране и Дальнему Востоку в частности.

Контроль за ситуацией с природными пожарами Владимир Путин держит на круглосуточном контроле. Президент поручил оказать помощь детям и пожилым гражданам, находящимся в зоне действия ЧС. Также глава государства распорядился проводить противопожарные мероприятия так, чтобы ущерб наносимый природе был минимален.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, после посещения Якутии сообщил, что по распоряжению президента, на проведение противопожарных мероприятий в регионе будет выделено 8 миллиардов рублей. Лесные пожары в Якутии охватили более 4 миллионов гектаров лесов.

Также Юрий Трутнев отметил, что штат и техническое оснащение Рослесхоза, в обязанности которого и входит охрана лесов от пожаров — недостаточны. Полпред поднял об увеличении количества работников и техники.

Сюжеты:
Приморье
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лесПожарПриморьеОлег Кожемяко
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