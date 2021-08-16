Олег Кожемяко распорядился снять особый противопожарный режим

Согласно последним данным, все лесные пожары в Приморском крае были ликвидированы еще 6 августа. Новых возгораний за это время не произошло. Особый противопожарный режим был введен в 27 муниципалитетах края.
Президент России Владимир Путин провел совещание на котором поднял вопросы ликвидации последствий природных катаклизмов вроде подтоплений и пожаров по всей стране и Дальнему Востоку в частности.
Контроль за ситуацией с природными пожарами Владимир Путин держит на круглосуточном контроле. Президент поручил оказать помощь детям и пожилым гражданам, находящимся в зоне действия ЧС. Также глава государства распорядился проводить противопожарные мероприятия так, чтобы ущерб наносимый природе был минимален.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, после посещения Якутии сообщил, что по распоряжению президента, на проведение противопожарных мероприятий в регионе будет выделено 8 миллиардов рублей. Лесные пожары в Якутии охватили более 4 миллионов гектаров лесов.
Также Юрий Трутнев отметил, что штат и техническое оснащение Рослесхоза, в обязанности которого и входит охрана лесов от пожаров — недостаточны. Полпред поднял об увеличении количества работников и техники.