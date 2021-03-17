Государство поможет встать на крыло Дальневосточной авиакомпании

Государство поможет встать на крыло Дальневосточной авиакомпании

Сегодня, 15:45ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» должна приступить к работе в течение месяца. Об этом 17 марта заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. На работу авиакомпании будет выделено 3,5 миллиарда рублей.

По словам полпреда, компания уже распределила по 5% акций между всеми дальневосточными регионами. Впереди — создание холдинга, однако долго ждать и заниматься бумажной работой, по мнению вице-премьера, «мы не можем себе позволить». Работу авиакомпании хотят запустить в течение месяца.

«На текущую операционную деятельность в течение 2021 года авиакомпании нужны дополнительные субсидии в размере 3,5 млрд рублей. Эта цифра озвучена председателю правительства. Он пока решение не озвучил. Но сказать честно, я уверен в том, что мы деньги в таком объеме для субсидирования начала работы компании найдем», — заявил Трутнев.

Вице-премьер добавил, что текущие субсидии будет ежегодно возрастать, вместе с увеличением пассажиропотока и авиарейсов.

В капитал единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора» войдут Сахалинская область — 50% минус 1 акция и еще десять регионов ДФО в равных долях — по 5% акций, а также Российская Федерация с «золотой акцией». Для этого регионы передадут 25% плюс одну акцию принадлежащих им авиакомпаний в собственность/управление сахалинской «Авроре».

В данный момент Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика — она включает 535 направлений, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных маршрутов.

В авиапарке «Авроры» будет более 130 воздушных судов: 91 самолет и 40 вертолетов.

Сюжеты:
Приморский край
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