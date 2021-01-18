В Приморье устраняют последствия циклона

В Приморье устраняют последствия циклона

Сегодня, 14:23
Общество
По информации правительства края, последствия циклона в Приморье устраняют почти 3400 человек и 1300 единиц техники. Продолжается уборка снега и обработка дорог противогололедными материалами.

Все аварии на коммунальных сетях уже устранены, информация о новых происшествиях не поступала. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром 18 января.

По данным оперативного дежурного, объекты электро-, водо- и теплоснабжения функционируют в штатном режиме. Коммунальные службы заняты уборкой снега, обработкой дорог противогололедными материалами — эту работу сейчас ведут круглосуточно.

«Для ликвидации последствий прохождения снежного циклона задействовано 1285 единиц специальной техники и 3398 человек. Движение по дорогам и перевалам края осуществляются без ограничений», — сообщили в оперштабе.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, днем 18 января по краю, в том числе во Владивостоке, местами возможен небольшой снег, температура воздуха — -10…-15 градусов по Цельсию, на побережье — -6…-11 градусов.

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Приморье
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