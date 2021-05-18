Кедры и пироги в университетском парке

Кедры и пироги в университетском парке
Кедры и пироги в университетском парке
Сегодня, 17:22ОбществоФото: Алина Лучина
Порядка 10 тысяч молодых кедров были посажены во Владивостоке и в лесопарковой зоне около Дальневосточного федерального университета на острове Русский в ходе акции «Вернём кедр Приморью», которая прошла 15 и 16 мая.

Её инициаторами стали две некоммерческие организации — фонд поддержки гражданских инициатив «Русь» и межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день — Приморье». Начинанию помог Фонд президентских грантов, который еще в прошлом году предоставил более 500 тысяч рублей на реализацию проекта.

Организаторы бросили клич через СМИ и социальные сети, приглашая всех неравнодушных горожан присоединиться к восстановлению городских зелёных насаждений, что особенно актуально во Владивостоке, ведь около 80% деревьев в городе были повреждены ноябрьским ледяным дождем. С тех пор многие владивостокцы высказывали в соцсетях намерение выйти весной на улицы, чтобы восполнить ущерб, нанесённый флоре.

Фото:Алина Лучина

К акции подключились более 500 горожан, среди которых было много молодёжи. Участники высадили 10 тысяч саженцев. После работы всех ждали пироги и горячий чай — угощение было приготовлено организаторами заранее. Завершением дня стала развлекательная программа с мастер-классом по живописи и исторической театрализованной постановкой «Вальс Победы».

Отметим, что высадка молодых кедров в лесопарковой зоне возле ДВФУ на Русском острове и на улице Русской во Владивостоке была приурочена к Всероссийскому Дню посадки леса. Фонд «Русь» и ранее проводил подобные акции, начиная с 2012 года, но президентский грант на этот проект получил впервые.

Алина ЛУЧИНА.

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморье
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