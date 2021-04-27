В мае во Владивостоке высадят десять тысяч кедров

В мае во Владивостоке высадят десять тысяч кедров
В мае во Владивостоке высадят десять тысяч кедров
Сегодня, 18:34ОбществоФото: vlc.ru
15 и 16 мая во Владивостоке пройдут масштабные акции по высадке кедра. Десять тысяч саженцев высадят в рамках проекта «Вернём кедр Приморью» — для участников подготовлена развлекательная программа и угощения, сообщили в администрации приморской столицы.

Инициатором мероприятий выступил фонд поддержки гражданских инициатив «Русь» при содействии администрации Владивостока. Акции пройдут в районе улицы Русской, 94а и на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ.

По словам организаторов проекта, подобные акции проходят во Владивостоке с 2012 года — за это время высадили более 15 тысяч кедров. В 2021 году проект реализуют при поддержке президентских грантов.

Участниками акции станут общественные и коммерческие организации, волонтёры, а также все желающие неравнодушные горожане.

15 мая высадка кедров состоится на улице Русской, 94а, а 16 мая — на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ.

Начало акций в 12 часов. К участию приглашаются все желающие.

По всем вопросам, связанным с проведением акции, можно обратиться в директ аккаунтов @adm_vlc или @den_kedra в сети Instagram.

Сюжеты:
Приморский край
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