На переделку: Ремонт в Покровском парке во Владивостоке уже посыпался

На переделку: Ремонт в Покровском парке во Владивостоке уже посыпался
На переделку: Ремонт в Покровском парке во Владивостоке уже посыпался
Сегодня, 11:43ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Деньги, выделенные в 2021 году на ремонт Покровского парка, буквально уходят в песок. Корреспондент «Золотого Рога» лично убедился в этом.

Так, отремонтированная несколько недель назад дорожка из брусчатки в Покровском парке во Владивостоке уже успела пойти волнами, покрылась трещинами, крышки люков раскололись, а бордюры начали заваливаться на бок.

Напомним, в начале 2021 года стало известно, что в Покровском парке начинается долгожданный ремонт. Поведен конкурс, деньги выделены немалые. Сумма финансирования - 22 млн рублей. Как осваиваются бюджетные деньги, по нашему мнению, недобросовестными подрядчиками, можно увидеть на фото.

В администрации уже занимаются этой ситуацией. Скорее всего, городские власти потребуют переделать откровенную халтуру горе-строителей, поскольку ремонт еще не окончен - там предстоит еще много работ по благоустройству. Если, конечно, эти «специалисты» вообще способны делать ремонт качественно. Возможно, придется заменить подрядную организацию на ту, которая толково освоит выделенные народные средства.

Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Мария ПУШКАРЕВА.

Сюжеты:
Приморье
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Владивостокстроительствоблагоустройство
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