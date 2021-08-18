Биопрокторинг: Новая технология дистанционной сдачи экзаменов от «Ростелекома»

Новая цифровая технология от «Ростелеком» для дистанционной сдачи экзаменов — биопрокторинг позволила студентам сдать экзамены в онлайн-режиме. Дальнейшее масштабирование системы позволит расширить возможности высшего образования для людей с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий.

«Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены [...] В будущем новый цифровой формат сдачи экзаменов смогут использовать другие вузы. Таким образом, благодаря дистанционным образовательным технологиям все российские студенты получат равный доступ к возможностям современного образования», — рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Юрий Парфенов. Технически, чтобы воспользоваться новой системой, достаточно иметь ПК со скоростью интернета не ниже 5 Мбит/с, вебкамеру с разрешением от 640х480 px и микрофон. Кроме того, необходимо гражданство РФ, подтвержденная учетная запись ЕСИА и регистрация в Единой биометрической системе. Устанавливать дополнительное ПО на персональный компьютер не придется. С помощью этих инструментов, система наблюдает за экзаменующимся: фиксирует отвод взгляда в сторону, определяет наличие посторонних голосов, переключение окон рабочего стола и прочие нарушения. В тестировании участвовали более 200 студентов из семи вузов России. Биометрические и персональные данные экзаменующихся надежно защищены. Их хранят раздельно в ЕСИА и Единой биометрической системе. Кстати, Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком», запущена в России еще в 2018 году. С ее помощью банки подтверждают высокорисковые операции на расстоянии. Специалисты утверждают, что точность идентификации составляет более 99,99%. Зарегистрироваться в системе можно через любой офис банка из списка на сайте bio.rt.ru.

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