На центральной площади Владивостока вновь пройдет продуктовая ярмарка

На центральной площади Владивостока вновь пройдет продуктовая ярмарка
На центральной площади Владивостока вновь пройдет продуктовая ярмарка
Сегодня, 17:43ОбществоФото: Александр Дедов / Золотой Рог
Гостей и жителей Приморского края приглашают на главную ярмарку региона — «Приморские продукты питания». Она пройдет уже в 25-й раз.

Около 40 ведущих производителей Приморского края представят свою продукцию на главной площади Владивостока 8 и 9 сентября.

По данным краевого минсельхоза, в ярмарке примут участие ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ООО «Ратимир», ООО «Лесозаводский мясокомбинат», ООО «Приморский кондитер», ООО «Таежный мед» и другие.

Кроме того, свою продукцию на ярмарке представят 15 личных подсобных хозяйств. Покупателям предоставят возможность продегустировать молочную, мясную и рыбную продукцию, мед, овощи и хлебобулочные изделия.

Также гостей ярмарки ждет большая культурная программа. Профессиональное жюри будет оценивать представленную продукцию.

Во время проведения мероприятия будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, в центре Владивостока уже окончен монтаж цветного музыкального «сухого» фонтана. Тем не менее, центральная площадь огорожена забором по всему периметру. Там полностью меняют асфальтовое покрытие.Как рассказали в администрации дальневосточной столицы, проход будет закрыт до 30 августа. За это время При этом к услугам пешеходов остаются дороги от храма до Корабельной набережной, а также от краевого правительства к железнодорожному вокзалу.

Сюжеты:
Приморье
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